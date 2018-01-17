法曹協會批陳師孟 言論荒謬離奇

2018-01-17 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇位榮 ╱即時報導



新任監委陳師孟日前在立法院接受資格審查詢問時，宣稱「司法對綠營迫害追殺，對藍營縱容護航」，暗示日後將藉手握監察權，對之前作出不符其意識形態判決之法官，進行清算鬥爭等言論，中華民國臺灣法曹協會認為，陳師孟的言論，荒謬離奇，不僅是對司法權的蔑視，對監察權公正性的侮辱，也是對蔡英文不敬。

由審、檢、辯、學共同組成的法曹協會指出，陳師孟於立法院做出這樣的答詢，不僅是對司法權的蔑視，對監察權公正性的侮辱，也是對提名人蔡英文總統不敬，法曹協會認同法官協會、檢察官協會及律師公會全國聯合會發布「難以苟同」的聲明。

法曹協會認為，立法院行使同意權時，竟然對陳師孟给予高票同意，這代表立法院對於監察委員行使同意權的程序，已失去憲政意義。在實施陪審制的國家，有種族歧視的言論者常被認為偏頗而遭拒卻，對個案選任的法官尚且如此謹慎，陳師孟此番刻意做出明顯不合身分的發言，明顯挑戰立法院行使同意權的最低審查尺度，多數立委竟對此完全無感，並同意通過，憲法賦予監委的神聖職權與尊嚴，可以說是被陳師孟一人盡棄，淪為此一事件受傷最重的憲法機關，令人遺憾。