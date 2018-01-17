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稅改案 民進黨團擬提高薪資扣除額至20萬

2018-01-17 19:15中央社 台北17日電

立法院長蘇嘉全召集朝野協商所得稅法部分條文修正草案，民進黨團首表態，盼將標準扣除...
立法院長蘇嘉全召集朝野協商所得稅法部分條文修正草案，民進黨團首表態，盼將標準扣除額、薪資所得扣除額與身障特別扣除額分別提高到新台幣12萬、20萬與20萬元。路透
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立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商所得稅法部分條文修正草案，民進黨團首度表態，盼將標準扣除額、薪資所得扣除額與身障特別扣除額分別提高到新台幣12萬、20萬與20萬元。

財政部長許虞哲表示，若照民進黨團提案，這部分稅損是105億元，原本行政院版稅損是69億元，總共稅損是174億元；財政部會針對現行扣除額通盤檢討，6月提出草案。

蘇嘉全下午召集朝野協商，研商所得稅法部分條文修正草案。

行政院提案，標準扣除額由9萬提高到11萬元，薪資所得特別扣除額與身障特別扣除額，則都是由現行的12萬8000元調高到18萬元。

民進黨立委吳秉叡在協商中表示，扣除額是多多益善，但也要看台灣整體的經濟狀況。民進黨團盼將標準扣除額增加到12萬元，薪資扣除額盼提高到20萬元，以照顧受薪階級，希望減輕受薪階級負擔。

吳秉叡說，身障特別扣除額部分，民進黨團也希望拉高到20萬元，增加的稅損還在可容許範圍，又不會太嚴重。

標準扣除額部分，時代力量黨團、親民黨團提案同行政院版為11萬元，國民黨團為13萬元；薪資所得特別扣除額，時代力量黨團與國民黨團為22萬元，親民黨團為24萬元；身心障礙特別扣除額，時代力量黨團、親民黨團同行政院版為18萬元，國民黨團則為20萬元。

時代力量民進黨薪資

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