處理東德獨裁基金會：台灣可借鏡德經驗

2018-01-17 20:22 中央社 台北17日電



德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼今天說，台灣處理不當黨產，可借鏡德國黨產會及東德社會統一黨經驗；黨產會主委林峯正說，將建立台灣機會平等的政黨政治環境。

德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼（Rainer Eppelmann）一行3人應外交部邀請，於15日至19日訪台。

不當黨產處理委員會下午發布新聞稿表示，耶朋曼上午拜會黨產會，就兩國有關不當黨產及轉型正義等議題交換意見。

黨產會主委林峯正在會中表示，從政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例的立法，到黨產會的成立，在在都借鏡德國處理東德社會統一黨（SED）不當黨產的經驗，盼在台灣建立機會平等的政黨政治環境。

林峯正說，1950年代以來，由兩蔣父子為中心的黨國威權體制對台灣進行高壓統治，並投資與經營龐大事業王國，斂聚大量財富。雖然台灣目前似乎已形成兩黨政治，但中國國民黨始終「一黨獨富」；2016年不當黨產條例通過，為台灣政黨政治的公平競爭，開啟了新頁。

耶朋曼表示，東德社會統一黨曾是歐洲最有錢的政黨，在東西德統一後，德國人都意識到，擁有平等且公平的政黨競爭環境，是一個國家民主體制的基礎，因此也促成德國黨產會（UKPV）成立，開啟德國追查黨產的工作。

耶朋曼說，東德社會統一黨不僅只是一個政黨，還擁有許多附隨組織，例如青年聯盟等，跟社會各層面緊密結合；德國黨產會透過公開透明的調查，將過去獨裁政權所造成的不義公諸於世，讓社會能以過去真實歷史為基礎，彌平因專制獨裁所留下的瘡疤，進而促進各方相互理解與社會和諧。

耶朋曼指出，在德國黨產會逐步處理不當黨產的過程中，東德社會統一黨也逐步轉型，該黨最終意識到，要在民主體制中持續進行政黨工作，必須擺脫過去不符合法制原則所取得的不當黨產、成為真正的民主政黨，才能重新獲得人民的信任。德國黨產會及東德社會統一黨的經驗，可作為台灣處理黨產的借鏡。