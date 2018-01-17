「展現台語文學價值」 賴清德站台挺台灣囡仔歌

2018-01-17 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「金曲鹽地詩人」白聆與「金韶吉他才子」黃培育今天共同發表台語詩歌專輯「煮月光-台灣囡仔愛唱歌Ⅱ」。行政院長賴清德出席專輯發表會時表示，這個創作展現台語文學的價值，希望喜歡台語文學及兒歌的好朋友共同支持。

賴清德致詞時表示，白聆是著名的作家、詩人，也兼具歌曲製作人及作詞家等多重身分，可謂「樣樣皆能」，才華洋溢，作品受到台灣各界的重視與支持。

包括作家李敏勇及考試院前院長姚嘉文都參加專輯發表會。賴清德說，他到場看見李敏勇及姚嘉文也出席，都嚇了一跳，由此也可見白聆創作之受重視。

賴清德表示，白聆在台南市非常有名，2015年WBSC「第三屆世界盃少棒錦標賽」主題曲華語版「世界好棒」（Formosa Tainan）的作詞與音樂製作，就是出自白聆之手；此外，白聆每年過年也協助台南市政府發想春聯賀詞，並與當年的生肖結合。

賴清德舉例說，新年是「狗年」，狗在十二生肖中排第十一位，白聆將「十一」合寫為「土」字，想出「土豐民樂」的賀詞，展現文學之美。