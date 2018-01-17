【重磅快評】蔡政府的偽諾貝爾獎得主們

2018-01-17 17:25 聯合報 主筆室



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因為在年終記者會時做了一個夢，蔡英文總統的基本工資3萬元在年後成了熱門的話題。昨天行政院副院長施俊吉跟進話題，用簡單的數學解釋4到6年可以達到基本薪資三萬元以上的夢想；到了今天，行政院長賴清德更提出藥方，認為6年內要達到基本薪資3萬的目標，「主要得增加投資」。

蔡政府的大官們競相對基本薪資3萬表態，確實是意識到青年低薪問題嚴重，這點值得肯定；不過不管是蔡總統的夢想，或者施俊吉的數學算式，還是賴清德的藥方，到底只是意識到了問題，還是真正拿出了解決辦法？答案恐怕是否定的。

2016總統大選時，蔡英文的對手朱立倫也曾提出「4年內基本工資3萬」的政見，當時這想法被蔡英文恥笑為「可以得諾貝爾獎」；蔡總統日前解釋，他當時恥笑的並不是「基本工資調到3萬」的想法，而是認為調漲基本工資可以促進經濟成長的理論是錯的。但蔡總統沒有解釋清楚的是，她如今的夢想，若不是為了經濟成長，難道還是希望經濟衰退嗎？

再來，施俊吉的數學公式更荒誕不經。首先，要經濟成長達到一定的數字，然後，是調幅比現在的增加，才算「有可能」在4到6年達到基本工資3萬。這種論述，還不如直接說「假如在台灣海峽挖到石油，馬上就可調漲到3萬元」。至於賴清德增加投資說，根本就是常識，可是近年用各種政治手段鎖國的，不正是民進黨自己？

當年朱立倫提出基本薪資3萬，好歹有一套配套的說法，蔡政府這些跟進3萬的大官們，沒有配套，只是丟出數字，簡直比諾貝爾獎還諾貝爾獎。過去扁政府有個真正諾貝爾獎得主的國師，如今蔡政府有這麼多的假諾貝爾獎得主治國，真是偉哉民進黨，偉哉蔡政府。