親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
監委提名全過關
水利會改制修法
藍綠各黨拚選戰
勞基法變革爭議
政治
軍事
綜合

男大生開法拉利載妹撞車 超跑業者爆：他是富二代

綠委林俊憲真吉了 被告網友公告PTT「快領雞排」

台商賣油給北韓遭制裁 美感謝台樹立榜樣

2018-01-17 18:29中央社 台北17日電

我國籍商人陳世憲所屬的比利恩油品公司被指控賣油給北韓。 路透社
我國籍商人陳世憲所屬的比利恩油品公司被指控賣油給北韓。 路透社
分享

美國在台協會今天表示，已注意到台灣對涉嫌違反制裁北韓行動的台灣商人陳世憲與其他幾個相關企業祭出金融制裁，美國對此表達感謝，也稱讚台灣為國際社會樹立珍貴的榜樣。

資恐防制審議會日前將涉嫌協助販賣石油給北韓的陳世憲與Billions Bunker、Bunker’s Taiwan集團列入制裁名單，嚴禁任何商業、金融活動，全面斬斷金流。

對此，美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（SoniaUrbom）今天回覆記者詢問相關議題時表示，已注意到台灣對陳世憲與其他幾個相關企業違反北韓制裁行動而採取的金融制裁，並禁止涉嫌違反北韓制裁的4艘船隻進入台灣的港口。

她說，美國感謝台灣有力且即時的行動，也感謝台灣持續採取行動對北韓施加外交與經濟壓力，作為國際施壓北韓進行非核化談判的一部分。「台灣為國際社會樹立珍貴的（valuable）榜樣」。

法務部12日首次依資恐防制法規定邀國家安全局、內政部、外交部、國防部、經濟部、中央銀行、金融監督管理委員會等部會委員召開資恐防制審議會，會中基於國際合作及聯合國決議認有必要，通過指定陳世憲、Bunker's Taiwan Group Corporation（註冊地：英屬維京群島）、Billions Bunker Group Corporation（註冊地：馬紹爾群島共和國），共計1個人、2境外法人為制裁名單，制裁及於陳世憲為實質受益人的OceanicEnterprise Co. Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C的2個境外法人。

陳世憲涉嫌安排「比利恩18號」、以BillionsBunker集團租用的香港籍油輪「方向永嘉」號，參與販賣石油給北韓的行動，日前遭台灣高雄地方法院檢察署傳訊後，以新台幣150萬元交保。

法務部日前表示，聯合國安全理事會針對北韓威脅國際安全的行為，於2017年陸續發佈第2371號、第2375號及第2397號決議強化制裁強度與措施，並於2017年12月28日指列制裁「比利恩18號」船隻。

北韓美國在台協會聯合國

相關新聞

綠委林俊憲真吉了 被告網友公告PTT「快領雞排」

2018-01-17 20:05

黃偉哲想擠進「野百合百里侯」俱樂部

2018-01-17 16:39

97%陸網友支持蔡英文連任「她當選能加速統一」

2018-01-17 14:05

立院明拚三讀稅改案 朝野有共識加碼三大扣除額

2018-01-17 21:10

立委為慶富勞工討薪 加工處：未收到申請

2018-01-17 21:56

回鍋任華視總經理? 小野:為了對柯文哲的承諾而婉拒

2018-01-17 21:31

費鴻泰轟稅改案逕付二讀太霸道 柯建銘道歉了

2018-01-17 20:06

公益團體股利逾百萬需課稅 立院協商保留

2018-01-17 19:11

「展現台語文學價值」 賴清德站台挺台灣囡仔歌

2018-01-17 18:26

影／司改法院新制 將設大法庭解決歧異

2018-01-17 17:48

余天為被解職的華視總經理郭建宏抱屈 狀告蔡英文

2018-01-17 17:28

【重磅快評】蔡政府的偽諾貝爾獎得主們

2018-01-17 17:25

接地氣輔選國民黨成立藍天志工團 吳敦義任總團長

2018-01-17 17:22

趁矯正署首長交接 扁違規破冰老李

2018-01-17 16:34

「大法庭」新制度 未來審2類提案

2018-01-17 16:33

時力提捐股票課20%稅 財政部、金管會聯手打臉

2018-01-17 16:32

蘇嘉全：所得稅法修正案 最快明日三讀

2018-01-17 16:02

沒錢有沒錢做法　國民黨組藍天志工團拚服務

2018-01-17 15:32

正妹局長拜會「議員爸爸」 陳建銘：絕對大公無私

2018-01-17 15:16

政黨法爭議 內政部：派人參選是政黨成立基本目的

2018-01-17 14:20

不參選就沒明天！抗議政黨法 機車黨申請解散

2018-01-17 14:19

高粱番薯、紅白龍虎都來了 這些政黨你聽過嗎？

2018-01-17 12:47

蘇紫雲證實和兄姊關係 爆卦黃偉哲小時候想念陸官

2018-01-17 12:42

政黨申報率不到三成 內政部通令5月底前完成

2018-01-17 12:15

稅改黨團協商 何欣純：期待本周三讀過關

2018-01-17 12:08

去年PM10年均值 高雄市在六都中最糟糕！

2018-01-17 12:03

小黨必讀／政黨法規範重點在這裡

2018-01-17 11:56

政黨法恐阻礙小黨平民參政？ 學者籲設落日退場機制

2018-01-17 11:51

獨家／政黨法上路兩小黨陣亡 中華民國機車黨申請解散

2018-01-17 11:47

立院下午協商稅改 藍委籲綠調整「富人稅改」版本

2018-01-17 11:18

他整理出蔣經國的十句話 句句都是經典

2018-01-17 07:06

立委遞補當選議員能領雙薪嗎 法律其實有規定

2018-01-17 00:31

扁祝壽李登輝2爭議 中監要陳水扁提出說明

2018-01-17 00:31

自由之家報告 台灣再列自由國家

2018-01-16 22:45

外交部證實：王睿經我與AIT協助抵美

2018-01-16 22:39

被指「棄職潛逃」 孫大千：我是簡余晏就提告

2018-01-16 21:28

陳水扁身心受創？朱學恒：放屁，明明活蹦亂跳

2018-01-16 20:58

獲中選會公告遞補縣議員 立委高潞以用：會留在立院

2018-01-16 20:47

花蓮議員可望遞補 時力立委高潞‧以用的選擇是…

2018-01-16 19:43
看更多

熱門文章

獨家／政黨法上路兩小黨陣亡 中華民國機車黨申請解散

2018-01-17 11:47

蘇紫雲證實和兄姊關係 爆卦黃偉哲小時候想念陸官

2018-01-17 12:42

為飛彈炸三峽大壩話題 中共環球網向蘇紫雲道歉

2018-01-17 17:02

他整理出蔣經國的十句話 句句都是經典

2018-01-17 07:06

97%陸網友支持蔡英文連任「她當選能加速統一」

2018-01-17 14:05

陳師孟「要辦對綠營追殺的法官」… 法界大反彈

2018-01-16 23:49

民進黨硬改制水利會 蘇煥智：違憲且愚蠢

2018-01-17 09:45

立院挑燈夜戰 水利會改制官派過關

2018-01-17 00:29

留澳台女稱「台灣不屬於大陸」遭陸老闆立即解僱

2018-01-17 14:46

回應準監委陳師孟？ 邱太三：真是浪費生命

2018-01-17 16:04

陳師孟惹法界反彈 姚嘉文：要替扁講話也要看場合

2018-01-17 17:04

館長94狂！3百份150元高檔便當 無條件當待用餐

2018-01-16 22:27

大爆冷門！遼寧艦南下11天就北返 亦未繞島

2018-01-17 15:42

北上參選？ 陳菊霸氣一句話澆熄基層期盼

2018-01-17 00:31

新聞眼／府院說了算！ 只會照單全收的立法院

2018-01-17 00:43

廢死了？準監委高涌誠 曾嗆彈劾執行死刑的法務部長

2018-01-17 10:43

綠委林俊憲真吉了 被告網友公告PTT「快領雞排」

2018-01-17 20:05

水利會改制 親民黨罵：民進黨成天想打清一色牌桌

2018-01-16 22:30

正妹局長拜會「議員爸爸」 陳建銘：絕對大公無私

2018-01-17 15:16

傳說是真的！半屏山洞窟水庫曝光

2018-01-16 23:27

立院三讀！農田水利會長確定將改制官派

2018-01-17 00:16

獨／周錫瑋爆初選期程 批「根本沒有競選活動時間」

2018-01-17 12:59

自由之家報告 台灣再列自由國家

2018-01-16 22:45

外交部證實：王睿經我與AIT協助抵美

2018-01-16 22:39

若飛彈來襲 作家：蔡英文會打三峽大壩還是躲斬首？

2018-01-17 08:16

海軍陸戰隊演習 66旅99旅橫越恆春半島大對抗

2018-01-17 19:19

監委陳師孟掌彈劾權 黃智賢：台灣司法獨立已成笑話

2018-01-17 09:08

監委爭議簿：綠連陳師孟都挺到底 藍卻大砍馬英九名單

2018-01-17 08:00

余天為被解職的華視總經理郭建宏抱屈 狀告蔡英文

2018-01-17 17:28

綠智庫民調：新版勞基法 贊成勞工不到5成

2018-01-17 11:10

役政署長官威闖哨事件 國防部與內政部喬出通關原則了

2018-01-17 10:05

太開心！成功嶺義務役男歷史最後一抽 沒金馬獎

2018-01-17 00:31

民進黨中央黨部前 愛國同心會揮五星旗抗議

2018-01-17 13:14

費鴻泰轟稅改案逕付二讀太霸道 柯建銘道歉了

2018-01-17 20:06

立委遞補當選議員能領雙薪嗎 法律其實有規定

2018-01-17 00:31

高市長初選趙天麟盼整合 管碧玲：吃豆腐不會讓人喜歡

2018-01-17 11:49

【重磅快評】小英有夢，但希望在哪裡？

2018-01-17 12:10

【重磅快評】蔡政府的偽諾貝爾獎得主們

2018-01-17 17:25

綠護航監委全過 挨批「史上最爛名單」

2018-01-17 00:46

監委邊倡廢監院邊爭取提名 洪秀柱：人不要臉天下無敵

2018-01-17 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top