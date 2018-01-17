農田水利會組織通則修正草案三讀 水利會長改官派

2018-01-17 08:04 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



立法院臨時會在國民黨立委藉由發言拖延法案通過時間，經過逾7小時的廣泛討論與逐條討論，最後在民進黨多數優勢下，表決通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，完成水利會改制，水利會改為公務機關、水利會長改為官派，5月要舉行的15位會長選舉喊卡，延任到後年9月30日。