他整理出蔣經國的十句話 句句都是經典

2018-01-17 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



故總統蔣經國逝世30周年，緬懷他建設台灣的成就。聯合報系資料照 分享 facebook

故總統蔣經國逝世30周年，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，政治人物總有功過，有些人只想談特定政治人物的過，刻意忽視其功，但歷史還是有公道的。最近蔣經國成為民調中台灣人認為貢獻最大的領袖，足見公道還在許多人心中。

他長期研究政治人物演講與言論，特別挑選出蔣經國曾說過的10句話，給自許為要學習或超越「經國精神」的人參考。游梓翔說，畢竟學習或超越「經國精神」，不該只是特定日子的一個活動而已。

「做官的莫進來，發財的請出去。」—1944主持中央幹部學校招生時所用標語。請記得經國先生的清廉！

「倘若你在每一分鐘的時光中，都能夠為人盡了最大的力量，你自然會受到別人的信任；再也不再擔心敵人的侵襲。」—1963年寫於散文《在每一分鐘的時光中》（1963）。請記得經國先生的勤奮！

「今天不做，明天就會後悔。」—70年代針對十大建設的發言。請記得經國先生的魄力！

「真正有價值的東西，不是財產金銀，不是房屋錢財，不是身體舒適及逸樂，而是真理、榮譽、謙虛、勇敢，和對於國家純潔的愛。」—1973年寫於《自反自勉錄》。請記得經國先生的愛國！

「我們一些工商界的人，他拿買醬油的錢去買醋，買醋的錢去買了醬油，這就不對了。所以，今天我有一句話說：發財是自由的發財，用錢是自由的用錢，但是，發財、賺錢要正當，用錢要恰當。」—擔任行政院長時談話（1973）。請記得經國先生的治理！

「今後應加強發展資本密集及技術密集工業，因此新竹科學工業園區要儘快辦好，愈早完成，愈有助於國際貿易的競爭力。」—1978年對部會首長指示。請記得經國先生的貢獻！

「祇要政府永遠和民眾在一起，民眾便和政府在一起；祇要是為民眾著想、符合民眾利益的事，也就決無得不到民眾贊同之理。」——1980年擴大早餐會講話。請記得經國先生的親民！

「時代在變，環境在變，潮流也在變。」——1986年，面對民進黨組黨的態度。請記得經國先生的大度！

「我在台灣居住、工作四十年，我是台灣人 ，我也是中國人。」——1987年與地方父老茶敘談話。請記得經國先生的兼容！

「不需要擔心，到大陸看看，可以讓台灣人民了解大陸的情勢；大陸人民也可以了解台灣的情形。」—1987年針對開放大陸探親的發言（出自陶涵《蔣經國傳》）。請記得經國先生的胸襟！