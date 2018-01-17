立委遞補當選議員能領雙薪嗎 法律其實有規定

圖右為時代力量立委高潞‧以用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中選會委員會議昨天通過花蓮縣議員楊德金因貪汙罪被判刑並褫奪公權所喪失的議員席次，並公告時代力量立委高潞．以用遞補當選。中選會主委陳英鈐表示，高潞．以用並未向中選會以書面表明放棄，因此依法遞補當選花蓮縣議員；不過高潞．以用昨晚表明續當不分區立委、不就任議員，高潞．以用所屬的時代力量黨團表示尊重。

高潞．以用以現任不分區立委身分，遞補當選縣議員，成為罕見一人同時具有中央與地方民代資格案例，也很可能是史上首例。假如高潞放棄不分區立委身分就任縣議員，她的不分區立委席次將由反服貿聞名的台大教授鄭秀玲遞補，時力除了在國會維持現有五席立委外，等於多一席縣議員。

如果高潞．以用不放棄立委，能否兼任花蓮縣議員？陳英鈐表示，地方制度法五十三條規定地方民代不得兼任其他民意代表，兩者確有扞格，但中選會不是地制法主管機關，因此不便置喙。

高潞．以用昨晚受訪時表示，她就任立委兩年，認為站在立委的位子，對選民的服務都不會變，因此往後依然會在立院力盡自己的職責。時力黨團表示尊重她的決定。

中選會表示，楊德金因犯貪汙治罪條例案件，經法院判決確定並褫奪公權，並經內政部依法解除其議員職權，該選舉區最高票落選人高潞．以用遞補當選。