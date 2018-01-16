林全：做有實權的董事長 助東洋國際化

2018-01-16 18:38 中央社 台北16日電



前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞陪同舉行記者會，澄清疑慮。聯合報系記者黃義書/攝影 分享 facebook 前行政院長林全昨天正式接任台灣東洋董事長，將幫東洋走向國際化，初步營收目標是10億美元。林全指出，東洋是小而美的企業，沒有家族色彩，自己要做一個有實權的董事長。

台灣東洋是林全從政務官回歸產業界的第一家企業，今天在首場記者會中指出，會來東洋主要是基於總經理蕭英鈞的熱情邀請，在早期擔任東洋董事時，蕭英鈞就有意邀請接下董事長一職，當年並未答應。

林全表示，與蕭英鈞已經有共識，來東洋主要就是希望與團隊共同努力做國際化，進行跨界合作，初步設定營收目標10億美元，擠進全球200大目標。相較於東洋目前約1億餘美元的營收，幾乎是10倍成長。林全指出，相信只要能在國際上找到定位特色，這個目標不是難事。

至於政府近來積極呼籲企業為員工加薪，從政務官轉換跑道到產業界的林全，是否會響應政策為員工加薪？林全表示，不會為加薪而加薪，企業吸引人才的方式很多，薪酬會列為重要思考，但除了薪水外還有別的，包括能夠實踐理想抱負、尊重員工等，都是留才的關鍵，東洋希望薪資水準能夠高於業界，讓未來學生出社會時，都會想到生技產業發揮專長。

針對生技產業要打國際盃，政府該扮演什麼樣的角色、有何著力點？林全表示，產業當然希望好的環境，不過他來到東洋最關心的還是東洋自己的問題，能不能提升自己的能力才是關鍵任務，這是最可靠、最可掌握的，先解決自己的問題，再看看外界環境。