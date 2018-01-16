九合一選舉 11月24日投票

2018-01-16 17:02 中央社 台北16日電



中央選舉委員會今天召開會議，確認107年九合一選舉將於11月24日投開票。

中選會下午召開委員會議，會中確認九合一選舉將於11月24日投票。

此外，外界關注的立委選區調整案被排在最後一案，最後會採哪一種計算方式，將由委員合議決定。目前會議還在進行中。

今年將舉行的九合一選舉包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。