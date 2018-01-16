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前行政院長林全接東洋董事長，不是接門神

2018-01-16 16:59聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

前行政院長林全接任東洋董事長一職，有外界認為是為生技產業打一劑強心針，但亦有認為林全以前行政院長出任上市櫃公司董事長，是當「門神」，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞陪同舉行記者會，澄清疑慮。林全表示，出任新職並沒有違反旋轉門條款，希望外界不要「一竿子打翻一船人」，同時承諾會謹守分際不會當門神，是來協助東洋走向國際化。

前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞...
前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞陪同舉行記者會，澄清疑慮。記者黃義書/攝影
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前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞...
前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞陪同舉行記者會，澄清疑慮。記者黃義書/攝影
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前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞...
前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞陪同舉行記者會，澄清疑慮。記者黃義書/攝影
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前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞陪同舉行記者會，澄清疑慮。記者黃義書/攝影
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前行政院長林全接任東洋董事長一職，引發關注。下午在東洋原董事長、現任總經理蕭英鈞陪同舉行記者會，澄清疑慮。記者黃義書/攝影
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東洋林全生技產業

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