雷倩：這個政府何時能停止仇恨動員？

2018-01-16 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



婦聯會與內政部、黨產會的行政契約，目前正協商中。依據先前備忘錄，原以政治團體登記的婦聯會，將把九成會產（343億元）捐給國庫，轉型成為社福團體；內政部與黨產會則承諾，不再進行不當黨產認定。不過日前又傳出，前主委辜嚴倬雲拒絕辭去婦聯會所屬四個基金會的董事長職務，並且「從頭到尾就反對和內政部及黨產會做不清不楚的和解」，引發外界質疑，她與新任主委雷倩之間，是否有心結與立場不一？

昨天（15日）深夜，雷倩特別在臉書提及，本日是辜嚴倬雲的生日，特別去向她拜壽，下午則向婦聯會全體同仁說明與政府的協商狀況。她特別提到，轉型後的婦聯會，要以對社會的貢獻擦亮招牌，「延續蔣夫人與辜媽媽的精神」。

雷倩也表示，行政契約的文本談判已近定案。面對政府以人團法、黨產條例、促轉條例、政黨法等「依法」逼迫，協商代表們盡了最大的努力，也已推到對方底線，難再有進展。等到文本定案後，契約將送到各相關單位，由董事會或會員大會公決是否接受。她強調，這份契約是「行政和解」，而非「認罪協商」。