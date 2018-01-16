國軍公墓在印度 中國外交官打主意

2018-01-16 02:33 中央社 新德里15日專電



印度媒體報導，中國外交官12日造訪印度東部一座國軍墓園，並向地方政府提出把墓園改為旅遊景點；駐印度代表處今天表示，各界應尊重歷史，任何改變都應徵得中華民國同意。

印度媒體報導，中國大陸駐加爾各答（Kolkata）總領事馬占武等5名官員，12日造訪加爾克漢德省（Jharkhand）中華民國駐印度軍蘭伽公墓（Ramgarh），並會晤蘭伽官員。馬占武表示，中國已正式要求加爾克漢德省政府把蘭伽公墓改為觀光景點。

報導說，馬占武表示，中國在此事上會與印度政府合作。

駐印度代表田中光今天表示，埋骨蘭伽公墓的國軍將士，都是中華民國國民，是中華民國政府派遣這些將士赴印度協助英軍抗敵，公墓的修築、維護與管理，都由中華民國政府取得印度政府同意後進行，這些都是事實，不容竄改與扭曲。

田中光說，中華民國政府歡迎尊重歷史、忠於史實的各界人士進入蘭伽公墓向國軍將士英靈致敬、緬懷這段歷史。

田中光強調，任何改變國軍蘭伽公墓現狀的意圖，都應跟國軍蘭伽公墓的修建、地上物擁有人與管理人中華民國政府洽商且徵得同意。

田中光認為，有關中共人員建議印度地方政府把蘭伽公墓改為觀光景點，是貶低了公墓莊嚴肅穆的歷史意義，很不恰當。

第二次世界大戰期間，中華民國與美國、英國同盟，並編組「中國遠征軍」入緬甸作戰。1942年8月，遠征軍部分轉進印度蘭伽整訓，改稱「中國駐印軍」。

中華民國駐印軍蘭伽公墓占地約600平方公尺，包括有墓碑及無名墳墓共200餘座，安葬者軍階最高為少將，最低為上等兵，共有667具國軍遺骸埋葬於此，姓名可考者僅40人。

蘭伽公墓位於加爾克漢德省省會蘭齊（Ranchi）郊外，距蘭齊車程約兩小時。蘭齊約在加爾各答以西320多公里。

印度媒體報導，蘭伽公墓是1944年12月由國軍將領鄭洞國所建。

在廣東華僑張其勇熱心奔走下，中華民國政府重修這片無人管理的荒塚，於1982年完成，定名為「印度蘭伽中國抗日遠征軍烈士公墓」，後改名為「中華民國駐印軍蘭伽公墓」。公墓門額上的大字，均由何應欽將軍書寫。

2011年國防部專案撥款整修，於12月整修完成。駐印度代表處每年春、秋兩季都派官員來此舉行公祭。

大陸駐加爾各答總領事館官網的圖文顯示，馬占武12日率人員到中華民國駐印度軍蘭伽公墓祭拜；根據官網貼出的照片，馬占武向公墓致敬時，把碑上的中華民國國徽以白布遮蓋。

大陸當局過去對國軍蘭伽公墓不聞不問，近年想搶奪對日抗戰話語權，開始對蘭伽公墓較為積極，馬占武擔任駐加爾各答總領事後，2015年11月曾帶大批人員和印度槍兵，在未通知中華民國政府之下強行闖入。

大陸一直呼籲印度加入「一帶一路」計畫，但遭印度拒絕，馬占武上週再度前往國軍蘭伽公墓祭拜，還通知印度媒體採訪，動機引人關注。