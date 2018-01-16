陳水扁祝壽破冰 李登輝邀一起去看牛

昨天是前總統李登輝九十六歲生日，前總統陳水扁親赴祝壽，由於李扁兩人在十三年前關係破裂，這次會面被視為破冰。據轉述，會面氣氛融洽。李登輝還親自送陳水扁離去，並牽起手向遠方媒體揮手致意。

台中監獄表示，陳水扁事先有提出昨天要到台北拜訪朋友，但未提到拜訪對象，目前還不知道現場有哪些活動，是否違反保外醫治相關規定，須蒐集資料進一步評估。

前總統李登輝（左二）九十六歲大壽，前總統陳水扁（中）昨天親赴翠山莊祝壽，兩人會面將近五十分鐘後，手牽手步出大門。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

陪同前往的陳水扁兒子陳致中表示，陳水扁是先到醫院探望友人，再去翠山莊探望李登輝，臨時得知正巧是李登輝的生日。陳水扁贈送國史館出版的「陳總統照片集」給李登輝，並且在書中寫下「恭祝敬愛的李總統登輝先生，萬壽無疆，台灣民主之父」。李登輝也回送陳水扁十多本書，皆為過去著作。

李登輝辦公室主任王燕軍說，李扁會面非常愉快，彼此談了一些過往開心的事，一起喝台灣茶、吃鳳梨酥，李登輝也關心陳水扁健康情形。至於內容為何，王燕軍說，陳水扁為了不想惹麻煩，造成困擾，希望會後不多作轉述。至於誰居中遷線，王燕軍不願意透露，僅說是「政界的好朋友」。

王燕軍表示，李扁兩人互相之間有共同的想法，隨機聊一聊。李登輝也知道陳水扁不方便到台北，就約在對方可以上來、方便情形下碰個面。兩人聊完之後，互約相會有期，吃個飯，有機會去看牛（指李登輝基金會育種的「源興牛」），多關心台灣，養牛對台灣也可以有幫助。

事後，李登輝透過臉書貼文，感謝各界關心和祝福，並引用聖經說「人有見識就不輕易發怒，寬恕人的過失便是自己的榮耀」。他表示，面對亞太新形勢、兩岸不穩定，希望能召喚台灣所有可團結的力量，捐棄成見，拋開藍綠，合而為民、協同為國，使台灣成為一個偉大的國家，並將此作為他的生日期望。