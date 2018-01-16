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監委被提名人陳師孟：依正常程序 扁沒貪汙

2018-01-16 00:18聯合報 記者許家瑜／台北報導

立法院臨時會昨審查監察委員被提名人資格，被提名人陳師孟答詢指出，前總統陳水扁包括龍潭案等四個已定讞案子，程序不正義，若依照正常程序、用正常法律見解來看，陳水扁應該是沒有貪汙。

陳師孟還說，他將「三分打老虎七分打恐龍」，專門辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，還有對藍營總統及政務官縱放的法官，讓恐龍強制退場。

立法院全院委員會昨針對監委被提名人陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲等人展開詢問。面對民進黨立委羅致政詢問，台灣是否為主權獨立國家；陳師孟說，台灣目前還不是國家，而只是地名，目前國名是中華民國。

不過，趙永清、蔡崇義和楊芳婉都說，認同台灣是主權獨立的國家。

國民黨立委王育敏詢問，司改國是會議最應該討論哪些；陳師孟說，最明顯的就是扁案。王育敏說，陳水扁已經被判刑定讞的龍潭案、陳敏薰案、元大併復華案及龍潭洗錢案等四案，對陳水扁來說是遭受到司法迫害與不公嗎？陳師孟回答，「是」，都有程序上的不正義。

立法院昨天審查監察委員被提名人資格，監委被提名人陳師孟表示自己將會「三分打老虎七...
立法院昨天審查監察委員被提名人資格，監委被提名人陳師孟表示自己將會「三分打老虎七分打恐龍（恐龍法官）」，專辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，還有對藍營總統及政務官縱放的法官。 記者胡經周／攝影
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國民黨立委林為洲質疑，陳師孟的深綠政治立場，是否影響監委行使職權；陳師孟說，監委行使彈劾要經九位監委決定最後結果，避免主觀好惡產生偏差。另外，他並不是隨便批評司法官及檢察官，而是馬政府執政當中的判案結果，根據結論得出辦綠不辦藍，不是隨意猜測。

民進黨立委王定宇詢問，監委可自請調查，最想調查的第一起案件為何；陳師孟說，是關於馬英九洩密案，一、二審法官判決書中所顯露出不可思議的法律見解。擔不擔心被認為辦藍不辦綠？他說，主要對象不是馬英九或其他藍營政務官，而是審判馬英九洩密案或前總統陳水扁所涉司法案件的那些司法官。

時代力量立委黃國昌指出，他接到台南地院法官投訴，指蔡崇義關說司法；蔡崇義反駁說，絕對沒有，法官論壇中很久前聽過這件事，但「我絕對不會去做關說」。

司法院：尊重監委「依法律」行使職權

【記者王宏舜／台北報導】立法院臨時會昨審查行使監委同意權案，監委被提名人陳師孟表示，若依照正常程序、正常法律見解，前總統陳水扁沒有貪汙。司法院表示，尊重每位監察委員「依法律」行使的職權。

有法官指出，陳師孟批評法官專追殺綠營總統、政務官，縱放藍營總統及政務官，這是陳師孟的個人意見，法官審判案件時，不會詢問被告黨籍，只要有犯罪事實就依法審判；如果真有法官違法或失職，請監察院提出彈劾案。

有檢察官認為，陳師孟想的應該不是敗類退場，而是「成為司法上級的第四審」。

陳師孟立法院監察院陳水扁

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