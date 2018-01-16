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監委人事國親拒投票 「投不投結果都一樣」

2018-01-16 00:23聯合報 記者許家瑜王寓中／台北報導

立法院昨繼續審查監察委員被提名人資格，包括楊芳玲（左起）、楊芳婉、陳師孟、趙永清...
立法院昨繼續審查監察委員被提名人資格，包括楊芳玲（左起）、楊芳婉、陳師孟、趙永清、蔡崇義等五位監委被提名人接受立委提問。 記者胡經周／攝影
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立法院臨時會今天將行使監察委員人事同意權，民進黨團已發出動員令，力求票票入匭，黨團總召柯建銘指出，全力支持總統提名候選人，沒意外應該會通過；不過，國民黨親民黨都決定不會出席投票，時代力量則開放立委表達個人意志。

立院臨會將針對監委人事同意權案投票，包括王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義和楊芳玲，總計十一位監委被提名人。

今早，國民黨將召開黨團大會，副主席曾永權也將出席，預計將做成不進場投票的決定與行動。國民黨團書記長林為洲批評，幾位監委被提名人過去都主張廢監察院，認為監察院沒有功能，是累贅、是沒牙齒的老虎，現在卻爭著當監委，根本毫無正當性，而且不適任。

親民黨團總召李鴻鈞直言，一月初朝野協商後，民進黨團竟要求各黨團在兩小時內推薦審查監委的學者，顯然未給在野黨應有的時間與尊重，政黨質詢更未經過細部協商，擺明就是要過，因此，黨團決定「不會進場投票，因為投不投結果都一樣」。

時代力量黨團總召徐永明表示，監委同意權的行使，將開放黨籍立委自行做決定。不過，最終結果應會在民進黨控制下，希望被提名人出任後，能履行承諾，調查弊案。

民進黨團幹事長劉櫂豪表示，民進黨團發出甲級動員令，對於監委投票全力支持，不會反對監委被提名人。如國民黨團對於人選有意見，不喜歡就不要投票，也不要干擾其他黨團。柯建銘說，黨籍立委蕭美琴在國外開會請假外，黨團其他立委將全力支持總統提名人選。

投票民進黨國民黨監察院親民黨

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