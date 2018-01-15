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影片瘋傳！與支持者合照 陳水扁特別交待「不要PO網」

2018-01-15 22:41聯合報 記者程平╱即時報導

保外就醫中的前總統陳水扁近來活動頻頻，兩度被人公開出席活動的唱歌影片，今天又去幫前總統李登輝祝壽。

現在網路上又流傳一段陳水扁在某餐廳被民眾促擁的影片，影片中民眾搶著跟陳水扁合照，口中還喊「台灣加油」，陳水扁在拍完照後還特別交待「不要po網」，但沒想到影片還是被貼上臉書流傳。

陳水扁與民眾合照影片在臉書流傳。圖／截取自臉書
陳水扁與民眾合照影片在臉書流傳。圖／截取自臉書
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網友質疑陳水扁「既然精神那麼好，不用再關了嗎？」 記者卜敏正／翻攝
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陳水扁保外就醫李登輝

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