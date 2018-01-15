影片瘋傳！與支持者合照 陳水扁特別交待「不要PO網」

2018-01-15 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



保外就醫中的前總統陳水扁近來活動頻頻，兩度被人公開出席活動的唱歌影片，今天又去幫前總統李登輝祝壽。

現在網路上又流傳一段陳水扁在某餐廳被民眾促擁的影片，影片中民眾搶著跟陳水扁合照，口中還喊「台灣加油」，陳水扁在拍完照後還特別交待「不要po網」，但沒想到影片還是被貼上臉書流傳。

陳水扁與民眾合照影片在臉書流傳。圖／截取自臉書 分享 facebook