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中山獎學金斷炊 學人：黨產會應合法、正派處理解凍案

2018-01-15 18:49聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨黨產遭不當黨產委員會凍結，連帶讓自1960年起開辦至今已徵選25屆的中山獎學金連帶斷炊。國民黨近日申請解凍續發，卻遭黨產會以非正當理由、過去曾培養特務學生為由拒絕。中山獎學金學生今天痛斥，黨產會應以「合法、正派」方式處理。

國民黨青年團前總團長、中山獎學金學人，目前正就讀康乃爾大學公行所的凌濤表示，中山獎學金一貫以為國儲備人才為開辦宗旨，包含前總統馬英九，前民進黨主席許信良、現任外交部長李大維，都曾受中山獎學金栽培，「貢獻不限於國民黨」。

此外，中山獎學金培育人才還跨越諸多領域，除有政界的前考試院長關中、前駐美大使沈呂巡、陸以正大使等優秀外交官，教育界也有前台大副校長包宗和、人口學專家薛承泰等知名學者過去曾受惠獎學金挹注，中山獎學金對國家貢獻，斑斑可考。

凌濤說，目前中山獎學金8位留學生既無特殊背景，家庭也不富裕，因獲獎學金才能出國留學，未來也準備回國貢獻，但現在卻因黨產會凍結相關經費，學費與生活費財源中斷，學業隨時可能中輟，黨產會不該因政治鬥爭傷害這群有心向學學生。

凌濤舉例，像目前就讀美國印第安納大學法學博士班中山獎學金學人，因獎學金斷炊，即使申請留學貸款，也僅能支付生活費與房租、註冊費勉強保留學籍，本學期已暫不修課節約經費，隨時面臨休學窘境；其他學生也急向銀行、農會貸款，苦撐待變。

凌濤代表8位中山獎學金學人呼籲黨產會，應以「合法、正派」方式處理國民黨申請解凍獎學金案的准駁，不應該把議題政治化；黨產會也不應為特定政治目的服務，傷害台灣留學生的權益。

對黨產會聲稱，馬英九領取獎學金期間，曾任「波士頓通訊」主筆撰寫研究台獨文章，是「從事特務工作」。凌濤說，馬當時是基於「反共愛國」理念，為文抒發己見；若學生寫不同政治理念文章就是「特務工作」、政治學生，這才是威權主義偏狹論斷。

凌濤說，曾以哈佛法學院副院長兼研究所入學委員會主席身分，積極推薦馬英九進博士班的美國紐約大學教授孔傑榮，2006年1月就曾發函表示，「馬英九如果是特務學生，我絕不讓他進博士班」、「希望這些政治謠言就此打住，不要再傳播」。

凌濤批評，黨產會既無證據，也未盡舉證責任，就任意指控馬英九，因而否定中山獎學金，這實在不是政府機關應有的作為。

不當黨產委員會馬英九國民黨

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