偵辦王炳忠案受矚目 調查局國安站副主任葉麗卿高升

2018-01-15 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局今天發布新一波薦任秘書、科長與副主任人事異動名單，共有29人升遷或平調，此波升遷名單以辦案主力為優先考量，最引人矚目的就是偵辦新黨發言人王炳忠違反國安法案的國安站副主任葉麗卿，調升新北市調查處國家安全維護科及保防科長，顯見調查局對她在國安方面的重視程度，人令1月22日生效。

此外，葉麗卿的丈夫、現任台北市調查處松山站副主任范開明，也調升台北市調查處國家安全維護科及保防科長，夫妻倆負責雙北市國安反滲透業務；而深獲現任局長蔡清祥倚重的調查局秘書室副主任沈逸宏，調升秘書室科長。

王炳忠去年因違反國安法案，遭調查局大陣仗上門搜索，王因拒絕開門，還用臉書直播搜索過程，引發外界議論，當時帶隊搜索王住處的就是葉麗卿，葉與王對話及出示法官搜索票的過程，被王透過直播傳送各社群媒體，此役也讓葉聲名大噪。

調查局指出，葉麗卿是調查班30期，長期負責國安案件業務，心思相當縝密，此次偵破陸生周泓旭在台發展組織案，是國安站全體投入很多精力追蹤調查的成果，主管此案的葉可說功不可沒。

另外，偵辦立法院前秘書長林錫山收賄案的北機站副主任劉永金，調升政風室政風科長，曾經辦拉法葉案的桃園處機動站主任吳敬恆，調升桃園處犯防科長、曾經辦渣打銀行內線交易案的台北市調查處中山站副主任陳志成（曾借調黨產會），調升洗錢防制處科長、偵辦股市禿鷹案的台北市調查處機動站副主任劉至剛，調升台北市調查處犯防科長，破獲史上最大量一粒眠毒品案的新北市調查處板橋站副主任陳家基，調升通訊監察處科長、調查局新北處重新站副主任魏武群，因發覺一銀盜領案線索，調升洗錢防制處科長。

最近與澳洲執法機關合作，在澳洲破獲史上數量最大安非他命走私案（240億元台幣）的調查局中機站副主任周至誠，破獲百公斤海洛英走私的調查局中機站副主任周至誠，平調台北市調查處機動站副主任、偵辦力霸集團前總裁王又曾掏空案的調查局東機站副主任溫俊雄，平調桃園市調查處機動站副主任、雲林縣調查站副主任馮國建，平調北機站副主任。