陳師孟：「台灣」目前是地名 國名叫「中華民國」

2018-01-15 18:34 中央社 台北15日電



立法院昨天審查監察委員被提名人資格，詢答結束後，民進黨立委向監委被提名人陳師孟（後右）、楊芳婉（後左）等致意。 聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook 監察委員被提名人陳師孟今天答覆立委羅致政詢問「同不同意台灣是一個主權獨立的國家」時表示，台灣目前還不是一個國家、是地名，目前國名叫做中華民國。

立法院全院委員會今天對監察院監察委員被提名人陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義及楊芳玲等5人行使同意權進行詢問。

羅致政詢問同不同意台灣是一個主權獨立的國家?陳師孟做了以上表示。

羅致政追問，不是國家怎麼會有中央政府，五權的概念? 陳師孟說，當初民進黨提出的台灣前途決議文說，固然依目前憲法叫中華民國，「固然」兩個字的意思就是不得已現在一定要叫做中華民國，但是留下一個伏筆，以後可以正名、可以制憲。

台灣是不是一個國家？陳師孟說，台灣在世界上目前不被承認。 趙永清、蔡崇義和楊芳婉都表示，認同台灣是主權獨立的國家這句話。楊芳玲說，台灣是一個主權獨立的國家，現在名字叫中華民國。

羅致政再問，是否認為五權憲法運作有問題?趙永清認為，長遠之計還是要修憲，成為三權分立。蔡崇義也說，應修憲改成三權分立。

陳師孟說，目前就應修憲改掉考試權，監察權須等司法權正常化後再慢慢朝三權分立走。

楊芳婉表示，五權憲法當初制定時，涵蓋權力制衡的想法，五權分立要走向三權分立，有一些階段性和權力回歸哪裡的嚴肅問題要充分討論，監察權的回歸，在權力制衡原則下，應更充分討論，有共識的部分修憲處理。

楊芳玲說，五權憲法曾被國外許多學者認為是很有特色的憲政制度，但運行到現在，的確有改革空間。