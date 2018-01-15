影／阿扁祝壽 讚李登輝台灣民主之父

2018-01-15 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



今天是前總統李登輝96歲大壽，前總統陳水扁赴翠山莊為李前總統祝壽。兩人在陳水扁擔任台北市長、總統時期情同父子、互動密切，但在陳水扁連任總統後兩人關係逐漸生變。這次陳水扁幫李登輝祝壽成功破冰，兩人相談近50分鐘解開多年心結，還數度握手告別，扁李神情都相當愉快。