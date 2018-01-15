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扁向李登輝祝壽 賀台灣民主之父萬壽無疆

2018-01-15 18:04中央社 台北15日電

前總統陳水扁（藍衣）15日前往翠山莊，拜訪前總統李登輝（左2），在山莊待了近一小...
前總統陳水扁（藍衣）15日前往翠山莊，拜訪前總統李登輝（左2），在山莊待了近一小時才離開，陳水扁離開前向李登輝鞠躬致意。 中央社
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前總統李登輝今天生日，前總統陳水扁下午由兒子陳致中陪同前往翠山莊祝壽，彼此談了一些過往開心的事，還相互贈書，也一起喝台灣茶、吃鳳梨酥，氣氛歡樂。

李登輝與陳水扁過去被媒體形容「情同父子」，但兩人已經12年未見面，今天的這場會面外界形容為「世紀破冰」。這場會面進行約一個小時，在場的李登輝基金會秘書長王燕軍會後回應中央社記者詢問時做了轉述。

王燕軍表示，這場會面在歡樂氣氛中進行，彼此談了一些過往開心的事。

至於是談了哪些？王燕軍說，陳水扁表示為了不想惹麻煩，造成困擾，特別希望會後不多作轉述這部分的內容。

王燕軍轉述，會面過程中，李登輝和陳水扁一起喝台灣茶、吃台灣鳳梨酥。

他說，李登輝關心陳水扁的身體健康，詳細詢問陳水扁的健康情形。

王燕軍表示，陳水扁贈書李登輝，是國史館日前出版的「陳水扁總統照片集」3冊。李登輝也回贈陳水扁10幾本書，都是這十幾年來李登輝的著作。

陳水扁在書中祝賀，「恭祝敬愛的李總統登輝先生，萬壽無疆，台灣民主之父」。

王燕軍指出，約一個小時的會面後，兩人互道珍重。

陳致中則在LINE群組回應媒體提問時表示，兩位前總統閒話家常，互相關心身體健康，「今天臨時得知正巧是李總統生日，陳總統也表達祝壽安康的心意！」

陳水扁今天穿了一件深藍色羽絨外套，手拄拐杖。抵達翠山莊後，由王燕軍出門迎接。結束會面，陳水扁要離開翠山莊前，還和李登輝站在一起，向媒體揮手打招呼。距離上次同台公開亮相，已超過10年。

陳水扁李登輝王燕軍

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