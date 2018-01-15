司法院：尊重每位監委「依法律」行使職權

2018-01-15 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院臨時會今審查「行使監委同意權案」，監委被提名人陳師孟回應國民黨立委王育敏詢問時表示，若依照正常程序、用正常法律見解來看，前總統陳水扁沒有貪汙，陳也認為陳水扁所涉、包括龍潭案等定讞的案子，都有程序上的不正義，都有迫害。司法院表示，尊重每一位監察委員「依法律」行使的職權。

陳師孟去年即表示，威權時代的冤獄未平反、不當黨產歸零受阻，元凶就是「至今還盤據在司法體系，當初受黨國遺緒毒化的不肖司法官員」；當時司法院發聲明表示「不能贊同」，認為這種說法傷害司法。

中華民國憲法增修條文第7條第5項規定「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。」，但同樣的，憲法第80條也規範「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」。

有法官指出，陳師孟批評法官專追殺綠營總統、政務官，縱放藍營總統及政務官，這是陳的個人意見，法官在審判案件時，並不會詢問被告黨籍，只要有犯罪事實就依法審判；如果真有法官違法或失職，就請監察院提出彈劾案。

憲法增修條文、監察法規定，彈劾案應經監察委員2人以上提議，並須經提案委員以外之監察委員9人以上之審查及決定成立後，即向懲戒機關提出。有檢察官對陳師孟曾稱「監察權如得以順利行使，將是提供司法敗類退場的機制」一說質疑，認為法官法規定「法官之懲戒，應由監察院彈劾後移送『職務法庭』審理」，陳想的重點應該不是敗類的退場，而是「成為司法上級的第四審」。