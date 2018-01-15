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扁賀李登輝萬壽無疆... 當年一張字條把李氣炸

2018-01-15 17:19聯合晚報 記者程平王騰毅、王敬慈、巫湉寧／製作

前總統李登輝（左二）96歲大壽，前總統陳水扁（右二）親赴翠山莊祝壽，兩人會面將近...
前總統李登輝（左二）96歲大壽，前總統陳水扁（右二）親赴翠山莊祝壽，兩人會面將近五十分鐘後，一同向媒體揮手致意。 記者王騰毅／攝影
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陳水扁給李登輝96歲的生日賀詞。 圖／取自李登輝臉書
陳水扁給李登輝96歲的生日賀詞。 圖／取自李登輝臉書
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前總統李登輝96歲大壽，目前人在保外就醫中的前總統陳水扁，專程北上到翠山莊為李前總統祝壽，並留下萬壽無疆的賀詞，給他口中的「台灣民主之父」，顯示李扁二人的關係已經回溫。

其實李登輝在擔任總統時期，與時任台北市長的陳水扁情同父子，但在陳水扁擔任總統後兩人關係逐漸生變，其中一部分的原因就是與一張字條有關。


陳水扁在執政末期，扁家爆發洗錢案，意外演出兩位卸任元首互揭瘡疤的大戲，陳水扁和李登輝互控對方將鉅款匯往海外。不過陳水扁早在2002年就對李登輝出手，當年3月12日，陳水扁趁李登輝住院前去探視，卻亮出寫有「陳國勝」、「李忠仁」名字的紙條，問李登輝認不認識這兩人，陳水扁還加一句這兩人幫你洗錢，把李登輝氣炸，將「問候病人」演成「政治恐嚇」，這可不是小學生玩傳字條的遊戲，驚悚度只有在電影中能看到。


5年前蔡英文出席李登輝新書發表會時自曝，李登輝曾寫紙條告訴她要謙卑。圖為2012...
5年前蔡英文出席李登輝新書發表會時自曝，李登輝曾寫紙條告訴她要謙卑。圖為2012年大選前最後一夜，李登輝（右）到場幫蔡英文加油打氣，還給她一個愛的抱抱。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文在上任後說要「謙卑、謙卑、再謙卑」，但執政一年多來許多政策一意孤行，常被批評說好得謙卑呢？其實蔡英文不謙卑，在還沒當總統時就被李登輝提醒過。蔡英文在2013年出席李登輝新書發表會時就自曝，李登輝曾寫紙條告訴她要謙卑，當時她反躬自省，那陣子的確講了一句話比較不謙卑。她說，「長者的告誡與提醒，是人生最大的幸福」。


2005年，陳水扁在總統府會見了親民黨主席宋楚瑜，一見面就送給宋一幅墨寶，雖不是...
2005年，陳水扁在總統府會見了親民黨主席宋楚瑜，一見面就送給宋一幅墨寶，雖不是小字條，但斗大「真誠」兩字表明和解誠意。 圖／聯合報系資料照片
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2005年2月，時任總統的陳水扁在總統府會見了親民黨主席宋楚瑜，陳水扁一見面就送給宋楚瑜一幅墨寶，雖然不是張小字條，但上面斗大「真誠」兩字表明和解誠意，希望雙方求同存異。不過雙方的真誠二個月後就幻滅。宋楚瑜不滿陳水扁在接受媒體訪問時，指他在美國曾與大陸國台辦主任陳雲林見面，以反對公投入憲來換取登陸訪問，完全是不實指控，要求賠償一元及在媒體刊登一日半版廣告道歉。


陳水扁曾在「國政報告」電視訪問中，出示「對岸有力人士」的字條。 資料照片／翻攝自...
陳水扁曾在「國政報告」電視訪問中，出示「對岸有力人士」的字條。 資料照片／翻攝自ETTV
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陳水扁因為指控宋楚瑜密會陳雲林而挨告，其實陳水扁自己就拿過對岸傳來的字條。陳水扁就曾自曝，他在2000年總統就職前，大陸透過有力人士傳話，希望他就職演說能加入「兩岸」內容，以處理好未來一個中國的問題。事隔13年後，口述歷史揭秘，陳水扁跟負責訪談的中研院副研究員陳儀深說，傳紙條的人就是當年的海協會長汪道涵。


圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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桌上放的就是當年發言人給馬英九的字條。 圖／聯合報系資料照片
桌上放的就是當年發言人給馬英九的字條。 圖／聯合報系資料照片
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總統都會下條子，但幕僚也會寫字條提醒老闆。2013年前總統馬英九就職周年隔日，赴中央災害應變中心，聽取各部會豪大雨災情因應簡報，不過馬英九在聽取簡報時卻媒體記者發現他在打瞌睡，當時的總統府發言人李佳霏趕緊遞紙條提醒說：「總統，媒體在拍您打瞌睡」，文末還屬名「霏」字，馬英九看了字條後，頓時驚醒，雙眼睜得又圓又大，在字條曝光後，大家的眼睛也瞪的又大又圓。


網友瘋傳總統蔡英文在2012年1月10日臉書PO出收到的紙條。 圖／取自蔡英文臉...
網友瘋傳總統蔡英文在2012年1月10日臉書PO出收到的紙條。 圖／取自蔡英文臉書
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立法院在10日三讀修正通過勞基法，被勞團質疑向資方靠攏。網友開始瘋傳總統蔡英文六年前1月10日寫下的臉書。當時蔡英文用「小豬撲滿」向支持者募款，收到一張字條上面寫著「沒辦法，只存了這些，留一些錢吃飯，對不起」。蔡英文當時表示，看這些紙條她會感覺到心痛，如果沒辦法讓省吃儉用的支持者有機會翻身，那這一趟她等於是白來了。今昔對照，網友諷刺，「蔡英文各種穿越時空自打臉」，更有網友要求，「還我錢！換我票！」

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