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紀政籲支持2020東京奧運台灣正名公投

2018-01-15 12:03中央社 台北15日電

財團法人希望基金會董事長紀政今天響應民間團體推動「2020東京奧運台灣正名公投」，訴求將「中華台北隊」正名為「台灣隊」，她呼籲，同胞站出來支持。

「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」與「2020東京奧運台灣正名行動小組」上午在台大校友會館舉辦「2020東京奧運台灣正名公投記者會」，宣布公投主文：「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」

2020東京奧運台灣正名行動聯盟共同發起人之一、李登輝民主協會理事長張燦鍙指出，新版公投法通過，門檻大幅降低，讓人民有機會透過由下而上的力量，推動各項改革。「台灣就是台灣」，全世界沒有一個國家的名稱是「中華台北」，台灣運動代表隊的正名，社會共識相當高，推動東京奧運正名公投有很強的正當性。

曾在1968年墨西哥奧運田徑女子80公尺跨欄，為台灣奪下銅牌的紀政，今天也出席記者會，她說，做為曾經代表台灣參加奧運的選手，非常有資格分享心情。

紀政指出，目前國際奧林匹克委員會有200多個會員，台灣卻是唯一不能用自己國旗、國歌和國名的會員，對選手來講，非常委曲，非常屈辱，也非常無奈。

民間團體參與踴躍，支持透過奧運正名，讓台灣走向正常國家，包括社民黨召集人范雲、基進黨主席陳奕齊、台灣團結聯盟主席劉一德，以及宣布參選台北市長的民主進步黨立委姚文智也出席記者會，響應「2020東京奧運台灣正名公投」。

2020東京奧運台灣正名行動小組召集人沈清楷表示，預計農曆年前、2月中旬完成公投提案的工作。如果連署順利，應該可以和年底地方選舉併辦公投。

東京奧運公投中華台北

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