星期評論／圍城 封城 誰拉遠了總統與人民距離？

2018-01-15 00:07 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張明慧



蔡英文總統到中興新村輔選，警方在中興會堂周邊道路部下三層防護網，如臨大敵。記者江良誠／攝影 分享 facebook

標榜親民的蔡英文總統，近來屢次下鄉卻都出現「高規格」管制；從台中之前的「圍城」，到前幾天南投中興新村擴大「封城」，如此耗費人力、物力的維安，究竟是小英主導的總統府方「下達旨意」？還是警方私自「揣摩上意」？不論哪種原因，影響生活引發的民怨，不僅拉遠小英政府與人民距離，對綠營執政自詡「站在人民一方」形象，也是大大扣分。

其實近來警界早有不成文共識「維安比治安重要」；前車之鑑歷歷在目，邱豐光當台北市警局長時，讓總統車隊屢遭險境，世大運開幕式又被鬧場，疑被明升暗降，還與警政署長失之交臂；連小到地方的彰化溪州可愛動物園區說明會，支持與反對者互嗆演成流血衝突，處置不當，分局長就馬上被調走。 蔡英文總統到中興新村輔選，南投縣退休公教人員協會、拔菜總部等陳抗團體在光華公園抗議，警方以人牆阻擋，避免引發衝突。記者江良誠／攝影 分享 facebook

因此在這種「治安沒搞好頂多被處分，維安稍有不慎要掉烏紗帽」的氛圍，警界對於陳抗處置、維安管制更加戒慎恐懼、不敢輕忽，甚至演變成「 寧可錯殺一百，不能放過一人」的過度強勢作為。蔡英文總統來台中市參加國慶晚會，警方在舉辦地點道路兩旁裝鐵欄杆防陳抗，「圍城」景象肅殺、還影響商家做生意；這次輔選列車到南投縣中興新村，重重拒馬之外還擴大警戒區，搞得「封城」也讓居民很反感。

元首的維安當然很重要，但國安與警力防範的應該是危及總統安全的暴力不法份子，過度強勢作為，連友善熱情的的支持者都無法靠近小英總統半步，甚至還影響日常的商家生意與居民出入。不管這是誰做的主？對打著親民旗幟的綠營政府來說都是諷刺，也恐怕會離人民愈來愈遠。