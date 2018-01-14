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胡景彬獲假釋 黃國昌：貪汙法官憑什麼？

2018-01-14 14:15聯合報 記者許家瑜╱即時報導

時代力量黨團立委黃國昌。聯合報系資料照
時代力量黨團立委黃國昌。聯合報系資料照
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台中高分院前法官胡景彬被查出可疑資產4600餘萬，被依財產來源不明罪判刑4年6月確定，被關在八德外役監，昨天獲法務部矯正署核准假釋，今天他繳交罰金450萬元後出獄。時代力量立法院黨團立委黃國昌在臉書痛批，「這個貪汙法官，憑什麼假釋出獄？」要求法務部公開說明。

涉貪的前法官胡景彬，被控在5年前審理中港大飯店股權爭奪案，強逼當事人和解，透過黃姓情婦收受價值不菲的琉璃及300萬元賄賂，更一審被判刑6年，併科罰金600萬元，該案目前由最高法院審理中。此外，胡被查出可疑資產4600餘萬元，被依財產來源不明罪判刑4年6月定讞，併科罰金450萬元，前年10月間發監，在八德外役監服刑，昨天經矯正署核准假釋。

立委黃國昌今天在臉書發文表示，剛剛赫然發現，胡景彬竟然悄悄地假釋出獄了！這個導致司法公信力倒地的貪汙腐敗法官在2016年10月因財產來源不明罪，判刑4年6個月發監執行（至於違背職務收受賄賂罪，高院更一審判決16年，尚在上訴程序）。結果，這種嚴重傷害台灣司法的腐敗貪污法官，不僅可以到八德外役監，享受一般受刑人沒有的優遇，現在更竟在執行438天之後就馬上獲得假釋的寬典。

黃國昌怒批，這會不會太離譜？這算是有整飭貪瀆法官的決心嗎？對於因其違法裁判而受害的當事人和其他日夜爆肝辛勤審案的法官公平嗎？可以請法務部公開說明嗎？

假釋黃國昌貪汙
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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