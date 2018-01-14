雲林有國運昌隆黨部？林郁容：毫無根據的造假臆測

2018-01-14 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



作家馮光遠日前爆料，當初雲林黨部成立當天，時代力量時力創黨元老、選對會小組召集人林郁容沒有參加，因為林忙了幾個月，可是最後卻突然冒出另一個雲林黨部，就是「國運昌隆系統」；而近來因為抗議勞基法修法意見不同，林也被報導對於推動勞基法複決公投失望。

對此，林郁容今發表聲明指出，近日有關雲林黨部成立過程，以及報載他對黨內推動勞基法複決公投意見，皆非事實，對於這些毫無根據的造假臆測，深表遺憾。