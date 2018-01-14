辜嚴倬雲：會內人士對外和解、對內鬥爭打擊婦聯會

2018-01-14 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳洛薇 ╱即時報導



婦聯會前主委辜嚴倬雲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會前主委辜嚴倬雲今天發聲明表示，她從頭到尾就反對和內政部及黨產會做不清不楚的和解，和解的前提必須是明確斷定婦聯會不是任何政黨的附隨組織，也沒有不當黨產，婦聯會的財產不是不能查，但是不能由行政單位違反憲政精神，片面用獨裁政體的方式來扭曲清算，當時想法是一旦走向法律訴訟，所有的資訊在公正的司法面前攤開，可受司法和歷史的檢驗，所以她寧願被撤換，也不願意簽下一個不明不白的和解書。

辜嚴倬雲表示，最近一些有關婦聯會與她個人的流言和評論，影射婦聯會願意和內政部簽訂行政契約，是因為無法面對檢驗，「這種惡意抹黑是對幾十年來認真從事公益工作的婦聯會及我個人最大的羞辱。」她點名有婦聯會人士對外和解，對內鬥爭，近來刻意對外放出不實消息，令人心寒，她呼籲，「希望放話的相關人士勇敢地站出來，不要躲在媒體身後抹黑。」當年她投身婦聯會工作之後，持續不斷地從事勞軍、奬學金、救濟貧困等公益慈善活動，在她任期內兢兢業業，善加管理之下，婦聯會資產不減反增，會裡的每一分錢，婦聯會都善盡管理人的責任，發揮最大的效益，這樣的抹黑是不可以被接受的。

辜嚴倬雲主張，婦聯會可以自動委請四大會計師事務所來查帳，清楚向社會大眾說明婦聯會運作的金錢流向，內政部要婦聯會提供數十年前的勞軍捐收支資料，這是完全強人所難的，這部分因為年代久遠、人事更迭以及歷經搬遷等因素，資料確實殘缺不全。但是婦聯會依據法律和慣例所必須保存和申報的財務資料，都是完整存在的，也絕對經得起外界的檢驗。

關於婦聯會持有台泥股票一事遭質疑，辜嚴倬雲說，她不熟悉股市，當初選擇投資台泥是因為對這家公司相對熟悉，對其長期發展有信心，相信這樣的投資對婦聯會的資產有保障。事實也證明這樣的投資為婦聯會創造了倍數的正面收益。而婦聯會持有的台泥股票佔總股數約千分之三，純粹是期投資理財的考量，這麼小比例的股數，對經營權毫無影響。

她也指出，婦聯會同仁的優退方案指出，早已明文定案。內部有人要她在當時談判過程中趕快先發放，她加以拒絕，「怎麼可以在雙方談判時，內部先亂？」她和內政部協商時就把員工照顧作為必要條件之一，另一方面也清楚和同仁表達，真有錢被凍結的狀況發生的話，她個人會負責讓同仁領到該有的優退待遇。

外傳辜嚴倬雲決定要捐助辜家有關基金會十位數的捐款，辜嚴批評這是含沙射影的人格謀殺，事實是去年辜公亮文教基金會來函提案，希望婦聯會考慮支持捐助，與政府文化部門合力於大台北地區興建一座中型表演廳。這件捐助案的標的是興建公共財的表演廳，不是捐給單一基金會的運作。而婦聯會所有重大決議，包括這一件，也都必須經過常委會議討論決議。這個案子後來沒有通過，更是證明了婦聯會的運作決策的公正性和透明度。

辜嚴倬雲強調，事情迄今的發展，令她很難過。當時她撤告，是為了不讓婦聯會陷入紛爭。現在看到婦聯會內部有人這樣對跟她們共同打拚多年的前主委作抹黑不實的放話，但是對於實質在追殺威逼的內政部和黨產會卻是握手言歡，真是莫大的諷刺。為了捍衛個人名譽以及對歷史負責，她必須站出來對抗這種不公不義，相信善良的台灣同胞是會支持她秉持公義和良知，將事情攤在陽光下說明清楚的。