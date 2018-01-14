金華官邸修繕爭議 立委質疑政院說謊

2018-01-14 00:08 聯合報 記者鄭媁／台北報導



行政院長「金華官邸」近期密集整修，卻向內政部建築研究所申請經費補助，被立委質疑違法挪用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長「金華官邸」修繕預算近日爆發涉嫌「違法挪用」爭議。行政院強調，向內政部建築研究所申請經費補助，皆依規定程序辦理採購。但親民黨立委陳怡潔昨天指出，建研所公告的補助計畫說明，須在二○一六年底前辦理相關計畫，但金華官邸原為青創基地，去年八月才回歸行政院，質疑行政院公然說謊。

行政院發言人徐國勇表示，相關回應前天已說明，他不再回應。

建研所補助七百十七萬元，供金華官邸施做老舊空調主機汰換節能改善工程及屋頂隔熱改善工程。陳怡潔質疑官邸修繕經費是「違法挪用」，藐視立法院預算審查權。

行政院日前搬出預算法第五十四條澄清，只要是新興資本支出及新增計畫以外的計畫，即使未獲立院審議通過，若屬「已獲授權之原訂計畫」（建研所補助案係二○一五至二○一八年的連續性公共建設計畫），可在上年度執行數內核實動支。

但建研所公告今年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」申請須知指出，考量受補助單位未來均須自行編列今年度自籌款，為方便受補助單位能在前一年度及時編列預算送審，提前在二○一六年辦理今年度計畫的籌備工作。

陳怡潔質疑，補助計畫說明須在二○一六年十二月十五日前，就要把申請資料給建研所，逾期不予受理。位在金華街的青創基地，去年八月才回歸政院做為院長官邸之用，難道行政院能未卜先知，二○一六年底就知道二○一八年要幫尚未就任的賴揆修繕官邸？

再者，申請須知提到，「補助計畫雖提前辦理（民國）一○七年度籌備工作，後續仍需俟該年度本方案預算經立法院審議通過後，方可據以執行。」目前這筆預算根本就還沒審查通過，質疑行政院公然說謊。陳怡潔說，為何行政院能要求建研所先給經費？難道是利用權勢欺壓下級機關，逼迫先給錢？