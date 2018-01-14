親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法變革爭議
藍綠各黨拚選戰
水利會改制修法
蔣經國逝世卅年
政治
軍事
綜合

驚！七星山出現新火山作用爆裂口？連日冒白色氣體

金華官邸修繕爭議 立委質疑政院說謊

2018-01-14 00:08聯合報 記者鄭媁／台北報導

行政院長「金華官邸」近期密集整修，卻向內政部建築研究所申請經費補助，被立委質疑違...
行政院長「金華官邸」近期密集整修，卻向內政部建築研究所申請經費補助，被立委質疑違法挪用。 圖／聯合報系資料照片
分享

行政院長「金華官邸」修繕預算近日爆發涉嫌「違法挪用」爭議。行政院強調，向內政部建築研究所申請經費補助，皆依規定程序辦理採購。但親民黨立委陳怡潔昨天指出，建研所公告的補助計畫說明，須在二○一六年底前辦理相關計畫，但金華官邸原為青創基地，去年八月才回歸行政院，質疑行政院公然說謊。

行政院發言人徐國勇表示，相關回應前天已說明，他不再回應。

建研所補助七百十七萬元，供金華官邸施做老舊空調主機汰換節能改善工程及屋頂隔熱改善工程。陳怡潔質疑官邸修繕經費是「違法挪用」，藐視立法院預算審查權。

行政院日前搬出預算法第五十四條澄清，只要是新興資本支出及新增計畫以外的計畫，即使未獲立院審議通過，若屬「已獲授權之原訂計畫」（建研所補助案係二○一五至二○一八年的連續性公共建設計畫），可在上年度執行數內核實動支。

但建研所公告今年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」申請須知指出，考量受補助單位未來均須自行編列今年度自籌款，為方便受補助單位能在前一年度及時編列預算送審，提前在二○一六年辦理今年度計畫的籌備工作。

陳怡潔質疑，補助計畫說明須在二○一六年十二月十五日前，就要把申請資料給建研所，逾期不予受理。位在金華街的青創基地，去年八月才回歸政院做為院長官邸之用，難道行政院能未卜先知，二○一六年底就知道二○一八年要幫尚未就任的賴揆修繕官邸？

再者，申請須知提到，「補助計畫雖提前辦理（民國）一○七年度籌備工作，後續仍需俟該年度本方案預算經立法院審議通過後，方可據以執行。」目前這筆預算根本就還沒審查通過，質疑行政院公然說謊。陳怡潔說，為何行政院能要求建研所先給經費？難道是利用權勢欺壓下級機關，逼迫先給錢？

立法院徐國勇內政部
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

蔡英文稱不怕得罪人 羅智強：又抄馬英九了

2018-01-14 06:58

柯建銘：賴清德擔任閣揆期間 變了很多

2018-01-14 00:08

台制裁陳世憲 美國務院感謝台採取行動

2018-01-13 14:34

婦聯會再掀波折 辜嚴倬雲想翻案?

2018-01-13 13:28

被朱立倫酸政治明星 柯文哲：我做自己

2018-01-13 13:21

賴清德看沐浴服務 護理員反映薪資低、人力不足

2018-01-13 12:55

賴清德：失智失能長輩沐浴服務 值得推廣

2018-01-13 11:37

換掉郭建宏 黃安：楚王好細腰 宮中多餓死全為選舉

2018-01-13 10:25

賴清德官邸越修越大洞 官舍「錢沾」事件簿

2018-01-13 08:00
看更多

熱門文章

震撼彈！8名總統府人權諮委批勞基法開啟過勞大門

2018-01-13 13:40

重新印證「硬漢嶺」由來 憲兵恢復觀音山行軍訓練

2018-01-13 16:15

徐國勇斥班表離譜 公視主持人：院長來上節目澄清

2018-01-13 15:28

鄭自才：若刺蔣重來一次 那一槍要打準一點

2018-01-13 15:19

賴清德官邸越修越大洞 官舍「錢沾」事件簿

2018-01-13 08:00

影／蔡英文：不能怕得罪人就不做事

2018-01-13 15:43

微型飛彈突擊艇受矚 國軍操快艇最猛的是他們

2018-01-13 16:13

影╱民怨「搞戒嚴嗎？」 蔡英文輔選千警層層保護

2018-01-13 10:21

段宜康批膜拜蔣經國？柯文哲：沒有膜拜他啊！算了

2018-01-13 13:07

軍媒貼軍妻婚紗照 網友：新娘表情「被逼婚嗎？」

2018-01-14 00:56

退回勞基法公投要花5千萬 梁文傑：發動者請付賬

2018-01-13 14:04

蔣經國銅像安立彰化市公所 民進黨籍市長也敬崇

2018-01-13 15:45

國防部督察系統唱空城計 正副主管都懸缺

2018-01-13 22:24

國民黨熱鬧紀念蔣經國逝世 紀念大會蔣家無人出席

2018-01-13 11:52

事前約定加班只給補休 勞動部：無效

2018-01-13 13:38

勞部鎖定量販店喝咖啡 工會籲重視：日夜班休息不足

2018-01-13 19:38

監委被提名人贊成廢監察院 林濁水：演什麼戲？

2018-01-13 11:28

御廚憶蔣經國：剩一口飯也會打包

2018-01-13 13:28

推崇蔣經國推動民主 馬英九：台灣新威權體制蠢蠢欲動

2018-01-13 11:54

驚！七星山出現新火山作用爆裂口？地調所下周上山勘查

2018-01-14 06:55

台制裁陳世憲 美國務院感謝台採取行動

2018-01-13 14:34

紀念蔣經國遭酸沒出息 吳敦義：難道無君無父無國無家

2018-01-13 11:53

基層扎根 親民黨擬推劉文雄兒子、賴清德親戚拚議員

2018-01-13 15:23

徐永明暗指民進黨不識貨 網羅李國禎當棟梁

2018-01-13 11:34

蔣經國逝世30年 洪秀柱再提「統一」

2018-01-13 16:12

婦聯會再掀波折 辜嚴倬雲想翻案?

2018-01-13 13:28

蔣經國逝世30週年 馬英九至大溪陵寢謁陵

2018-01-13 08:54

國民黨紀念蔣經國 歷任主席到齊蔣家無人出席

2018-01-13 13:28

北市議員選舉 藍熱戰綠焦慮

2018-01-13 13:28

人權諮委批修法開啟過勞大門 府回應了：政府重視勞權

2018-01-13 16:36

換掉郭建宏 黃安：楚王好細腰 宮中多餓死全為選舉

2018-01-13 10:25

台大研究：每4.8天1人過勞 實際狀況更糟

2018-01-13 23:56

吳敦義令擋水利會改制修法 黨團意興闌珊理由曝光

2018-01-14 00:08

國民黨竹市、基市、花東 31日提名縣市長人選

2018-01-13 23:11

修法後過勞問題 勞動部開首槍找量販業者「喝咖啡」

2018-01-13 16:24

鄭自才發表刺蔣回憶錄 盼加速轉型正義

2018-01-13 15:41

蔡英文說不然選她幹嘛 洪孟楷批：傲慢態度討拍

2018-01-14 06:33

遍地開花！ 橘擬推50人參選議員

2018-01-13 13:28

蔡英文：當選就是要做事情 民眾要有信心

2018-01-13 13:47

賴清德來嘉市 大力稱讚涂醒哲政績

2018-01-13 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top