柯建銘：賴清德擔任閣揆期間 變了很多

2018-01-14 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



嘉義市議員黃露慧﹙左﹚與行政院長賴清德自拍留念。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

民進黨立院黨團力拚在臨時會通過勞基法、稅改案、監委同意權、農田水利會組織通則修法及中央政府總預算案等重大議案。由於行政院長賴清德被視為年底選舉的「輔選王牌」，民進黨團總召柯建銘表示，面對年底選舉，行政及立法團隊都明白必須「高度團結」，若選舉結果亮眼，代表蔡政府各項改革獲人民肯定，「黨內所有人都會卯足全力」。

柯建銘表示，賴清德上任後，非常願意與立院溝通，讓民進黨整個團隊展開新的一頁。

柯建銘透露，賴清德經常親自出面與黨籍立委討論施政方向，也多次對在野黨表達善意，例如時代力量不滿行政院推動多項修法，賴清德就曾親自致電解釋。

柯建銘表示，賴清德對立法院及黨內各派系都很熟悉，過去賴擔任立委，對行政單位較有攻擊性，如今擔任閣揆，需要整合能力，「他這段時間也改變了很多」。

柯建銘說，若行政、立法合作，對民進黨爭取年底縣市長及議員選舉也會有幫助，目前賴清德已每周下鄉視察，包括前瞻建設、長照等，相信會持續下去，年底選舉是對蔡政府很重要的期中考，「選舉選得好，代表改革得到肯定。」

據悉，雖然勞基法修法引發勞團及網路上年輕族群不滿，賴清德也挨了不少批評，但民進黨無論政院及黨內民調都顯示支持修正勞基法占多數，讓執政團隊堅信修法不至於影響年底選舉。

不過，民進黨內也有人憂心，民調是以室內電話為調查管道，難以顯現「手機族群」意見，過去馬政府也曾經誤信民調數字，蔡政府應該引以為鑑。