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國民黨竹市、基市、花東 31日提名縣市長人選

2018-01-13 23:11聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨備戰2018縣市長選戰，繼上月20日公布第一波提名名單後，第二波黨縣市長參選人提名名單確定將於本月31日中常會通過後公布，屆時將至少公布、提名包含基隆市、新竹市、花蓮縣與台東縣等縣市年底縣市長人選。

此外，已完成整合的宜蘭縣長人選、現任羅東鎮長林姿妙，則視地方狀況，也不排除月底一併公告、提名。

黨組發會主委李哲華表示，目前新竹市與基隆市等兩市的黨提名市長參選人，目前都正在進行初選作業，預計28日公布結果，民調勝出人選經中央提名審核小組審核通過後，就會送31日中常會公布，並正式提名。

而花蓮縣長提名人部分，花蓮縣黨部上周四通過，建議黨中央徵召現任不分區立委徐榛蔚參選年底花蓮縣長選舉。至於台東縣長提名人，經黨中央8日協調後，確定將徵召現任台東縣議會議長饒慶鈴參選，下周一（15日）台東縣黨部也會召開會議通過。

國民黨上月20日第一波公告提名爭取連任的現任苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱與連江縣長劉增應，以及在彰化縣長初選勝出的現任立委王惠美，參選年底縣市長。

目前國民黨進行中的年底縣市長黨內初選，基隆市部分，共有現任基隆市議長宋瑋莉、前移民署長謝立功與前駐紐西蘭大使介文汲等3人角逐。新竹市長部分，則有市議員林耕仁、李國璋與前市長許明財3人完成登記。

台東國民黨中常會不分區立委徐榛蔚
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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