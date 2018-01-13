長照需人力 總統盼新住民加入運作

2018-01-13 22:35 中央社 台北13日電



總統蔡英文今天說，長照2.0制度非常需要人力，希望包括新住民朋友在內的更多國人，能夠加入長照2.0制度運作；將請衛福部視試辦情形，進一步提高包括時薪在內的長照待遇。

蔡總統今天前往南投縣，視察位於南投市中興新村文化創意聚落，聽取地方發展建議，隨後出席在地的新住民座談，聽取新住民朋友心聲與各項建議；草屯鎮長洪國浩、立法委員林靜儀及蔡培慧等人都出席活動；這些行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

中興新村是省府所在地，蔡總統關心當地在省府功能與業務調整後的發展，以及如何透過歷史保留及文化重生，創造新的文化商業模式。總統聽取林靜儀、資訊工業策進會及在地新創商家，就如何串聯在地產業、文化及社區發展，重現中興新村風華的報告。

資策會和中興新村在地業者合作，推動「省府日常散策」計畫，已從「空間活化進駐」及「在地商家串聯」雙管齊下，為當地打造文化生活應用聚落。並且透過創新合作平台的建立，給回鄉的青年創業上的支持，同時重現中興新村的人文風華。

蔡總統表示，在地青年願意投入「省府日常散策」計畫，不僅可以帶動地方繁榮，也能重新利用原本閒置空間，將是地方復興的重要起點，非常值得稱許。她也請資策會提供更大誘因及協助，讓更多的人投入包括在地的創意設計、特色料理及創作出版等產業。總統承諾，會將座談中大家反映的問題，特別是如何改善當地交通的意見，帶回去請相關單位研究。

在與新住民的座談中，蔡總統聽取來自馬來西亞、印尼、越南及柬埔寨的新住民姐妹在台灣的生活經驗及遇到的困難。有人提到，希望政府可以提高新住民朋友受教育的機會，除了可以精進自己，也可以進一步貢獻給社會；也有人提及，因為對台灣法律不熟悉，許多新住民朋友因而觸法，也求助無門，希望政府可以提供協助。

蔡總統表示，很高興看到這麼多新住民姐妹不僅融入台灣社會，更進一步在台灣貢獻一己之力，擔任通譯或照顧服務員等工作。

蔡總統也提到，目前長照2.0制度非常需要人力，衛福部已將照顧服務員的待遇提高到新台幣3萬2000元以上，希望包括新住民朋友在內的更多國人，能夠加入長照2.0制度的運作。

總統強調，將會請衛福部視新制的試辦情形，進一步提高包括時薪在內，長照工作人員的各項待遇。而新住民朋友關心的政府部門通譯費用，目前已爭取到每小時300元，希望可以吸引更多新住民朋友投入。