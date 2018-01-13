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人權諮委批修法開啟過勞大門 府回應了：政府重視勞權

2018-01-13 16:36聯合報 記者林河名╱即時報導

立法院三讀通過勞動基準法修正案，包括林子倫、孫友聯、孫迺翊、彭揚凱、黃嵩立、葉大華、劉梅君、藍佩嘉等8位總統府人權諮詢委員會成員以「關於勞動人權、給政府的建言」一文，聯名投書媒體，直指勞基法修法有違「經濟社會文化權利國際公約」、「經社文公約」，可能大開過勞之門，並表達嚴正關切。

總統府下午回應表示，感謝孫友聯等學者專家對於勞動者權益的關注，一直以來，政府相當重視勞工權益的保護，有關這次修法，政府各部門也會持續向各界說明並落實保障勞工權益。

總統府發言人黃重諺指出，下階段包括青年低薪、弱勢勞動者的照顧，受薪族群的生活減壓等，也都是執政團隊今年最重要的工作；目前政府也正全力推進經濟轉型，讓整體產業與勞動結構都能持續往正向發展。

8名總統府人權諮詢委員今天投書「蘋果日報」表示，這次勞基法的修訂，不只讓台灣人民的勞動權利受到侵害，也顯示政府在重大政策上便宜行事、欠缺思慮；這不僅是人權防線的潰敗，也是民主精神的隳壞。文中還提到，這次勞基法修改內容包括每月加班時數放寬、縮短輪班休息間隔、放寬七休一終止連續勞動規定，以及加班折抵補休比例等規定，對於勞工人權影響甚巨。

針對這次勞基法修法，文中提出三大問題：第一，修法過程草率，缺乏充分評估和參與；第二，勞動力不可儲存，第32條之1嚴重損害勞工權益；第三，降低勞動基準，不利產業升級、付出大量社會成本。

投書指出，這次修法不僅引發勞權團體群起抗爭，更有學術界連署反對修法，顯見這次修法對於我國勞動人權的衝擊。因此，希望勞動部及兩公約之主責機關，應依兩公約施行法之規定，針對本次修法提出檢討和報告，以落實政府之人權義務。

勞團日前繞行立法院撒冥紙，抗議勞基法三讀通過。 聯合報資料照
勞團日前繞行立法院撒冥紙，抗議勞基法三讀通過。 聯合報資料照
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總統府發言人過勞
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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