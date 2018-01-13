修法後過勞問題 勞動部開首槍找量販業者「喝咖啡」

2018-01-13 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



勞基法修正後，指定公告行業、經過勞資協商後可以每月加班上限達54小時、輪班間隔縮減8小時等，外界批恐過勞，勞動部承諾將檢討過勞議題，職業安全署首開第一槍，下周將找大型量販業者「喝咖啡」，要求業者不宜過短、不可恣意排出「30天上班336小時」班表。

職安署證實，下周勞動部邀家樂福、大潤發、好市多、愛買等大型量販業者與專家學者一同開會，因寒假即將到來，大型量販業者將有許多打工族，因此想討論排班方式等，順便也討論修法後相關議題，包含輪班間隔、勞資會議、過勞預防計畫等。

大型量販業者座談會主要談會三大項，首先聚焦量販業適用4周變形工時，新法實施後，因每月加班上限達54小時，雖然有3個月不得超過138小時，還是可能出現30天內排班336小時仍合法的班表，勞動部可能將以職安法規範，此班表恐讓勞工負荷風險，要求量販店訂出預防計畫，不可任意為之。

第二，輪班間隔議題，打工族都有空班問題，例如8時上班到10時、12時上到14時、17時上到19時等，勞工無法離開公司，容易有勞資爭議，另外，間隔過短讓勞工無法獲得合理休息，要求量販業者要做合理約定。

第三則是勞資會議，勞基法修正後規範，輪班間隔、每月加班上限提高都得經過工會同意或勞資會議，家樂福工會成立較晚，恐無法推翻勞資會議的決議等爭議，勞動部要求相關同意權仍應由企業工會同意，不能由分公司的勞資會議取代。