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蔣經國逝世30年 洪秀柱再提「統一」

2018-01-13 16:12聯合報 記者鄭媁╱即時報導

前國民黨主席洪秀柱。聯合報系資料照
前國民黨主席洪秀柱。聯合報系資料照
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為紀念故總統蔣經國逝世30周年，國民黨陸續舉辦各項活動。國民黨前主席洪秀柱今也在臉書緬懷蔣經國，並提到蔣經國曾說「中國只有一個，中國必須統一」，她認為，不應將「統一」兩字汙名化，而是應該務實思考所有方案，思考如何與大陸競爭、合作，「發揮我們的優勢，宣揚我們的理念與價值」。

「雲山蒼蒼，江水泱泱，先生之風，山高水長。」洪秀柱引用范仲淹稱頌漢光武帝的詩句，她說借用來形容蔣經國對台灣人民的德澤更是十分貼切。

洪秀柱說，蔣經國對台灣嘔心瀝血的建設、對國家無私無我的奉獻、尤其對中國國民黨的摯愛，一生懸念，總是不斷提醒黨員切莫忘了中國國民黨的所肩負的使命──堅持國家統一、堅持民主自由、堅持每一位從政同志把國家利益和人民福祉放在心中。

洪秀柱說，蔣經國曾對前行政院長李煥說：「我們必須採取主動，踏上統一之路。台灣和大陸終究必須統一。兩岸若不統一，台灣恐怕將越來越難獨立存在。」並且，在國民黨十二屆三中全會當中，蔣也反覆強調「中國只有一個，中國必須統一」。

「我在台灣居住、工作四十年，我是臺灣人，我也是中國人。」這句話是經國先生的名言，洪秀柱說，身為一個國民黨的從政黨員，她謹記於心，至死不渝；蔣經國一輩子守護國家，他口中的統一，當然絕不會是投降或被統，而是務實考量兩岸與台灣人民的未來，並積極思考如何為國家爭取最大的利益。

她也強調，我們必須敞開心胸、立足台灣、胸懷大陸、放眼世界，努力設法解決兩岸的矛盾，否則台灣在國際社會中，勢必會被邊緣化。她也注意到，許多非國民黨、甚至外界認為親綠的政治人物，也都紛紛對出席紀念蔣經國逝世30周年活動，並且肯定蔣經國對國家的付出與貢獻。

洪秀柱表示，身為中國國民黨的一份子，必須堅定立場，捍衛歷史的事實與真相，否則，民進黨為了追殺國民黨，未來也勢必會無所不用其極的造謠、抹黑，醜化蔣經國，「如同他們現在對蔣公所做事情的一樣」，包括婦聯會、救國團，這些團體曾經為國家付出奉獻、盡心盡力，現在卻淪落到這般下場，被清算、被汙名化。

洪秀柱也感嘆，任何對台灣有貢獻的，只要是與國民黨沾上邊，民進黨就會傾盡全力追殺、抹黑、汙名。甚至不惜虛構、憑空捏造歷史事件，「基隆大屠殺」就是一例，根本從未發生過的事情都可以被形容得活靈活現。婦聯會的遭遇殷鑑不遠，國民黨必須守護歷史事實，不斷告訴這個社會歷史的真相，不要害怕捍衛自身的立場。

洪秀柱說，經國先生和蔣公捍衛中華民國、捍衛台灣，奠定的當前經濟與民主發展基礎，都是他們這一代人守護下來的。老人家離開的日子愈長，愈顯得其先見之明與真知灼見。紀念蔣經國固然重要，但更重要的是忠誠的追隨他的道路。「不忘初心，方得始終；初心易得，始終難守」但願我們永遠都不要忘記我們是誰，更不要忘記我們的使命。

蔣經國國民黨洪秀柱
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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