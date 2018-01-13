外交部引進KPI 評外館推重大政策績效

2018-01-13 15:38 中央社 台北13日電



外交部長李大維日前表示，外交部正在研擬建立目標導向的KPI機制，評估駐外館處推動重大政策的績效。聯合報系記者徐偉真╱攝影 分享 facebook 外交部長李大維日前表示，外交部正在研擬建立目標導向的KPI機制，評估駐外館處推動重大政策的績效。外交部今天說，新引進的KPI績效評鑑機制，會與既有外館績效考評制度相輔相成。

面對國際、兩岸情勢嚴峻，李大維日前在外交部內部會議表示，外交部正研擬建立目標導向的KPI（KeyPerformance Indicator）機制，特別是駐外館處的業務績效管控，評估的項目主要是推動重大政策的績效，新的KPI機制預計今年正式實施。

對此，外交部發言人李憲章進一步表示，外交部引進KPI績效評鑑機制，主要是針對駐外大使館及代表處層級的館處，且僅選擇具有戰略意義及重大政策性質的項目做為評核標的，例如推動「新南向政策」、推動參與跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）等。

李憲章說，新建立的KPI機制是以提升駐外館處團隊戰力及工作績效為主要考量，強調「目標導向管理」，以確實達到客觀評量外館館長年度工作表現的目的。

他強調，外交部針對KPI的設計與執行，會與既有的外館績效考評制度做好配套安排，達到相輔相成的效果。現有外館績效考評項目共計5類，包括政務、經貿合作、觀光客來台、國際傳播、行政事項（包括人事、領務、電務、總務、主計）。

李憲章說，李大維認為，面對台灣當前外交的嚴峻挑戰，急需「破除鄉愿及和稀泥的工作文化」，並建立一個「有紀律、有效率、有戰力」，足以迎接挑戰的外交團隊；引進KPI績效評鑑機制，即是這項思維的具體落實。

李大維日前在內部會議中提到，2018年對中華民國外交將是充滿挑戰的一年；在國際情勢方面，美中角力愈趨白熱、東亞區域緊張情勢升高，台灣可著力部分尚待觀察；在兩岸關係方面，北京當局過去一年的作為證明兩岸沒有外交休兵，今年兩岸情勢仍維持「冷和」的狀態。面對這些挑戰，外交部應更積極面對。