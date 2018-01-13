為長輩沐浴服務 賴清德：值得推廣

2018-01-13 15:32 中央社 嘉義市13日電



行政院長賴清德（中）今早到嘉義市聖愛家園參觀長輩沐浴福址教室，同時與老人們噓寒問暖。聯合報系記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 行政院長賴清德今天在嘉義市參訪長照2.0據點-聖愛家園時表示，為長輩沐浴除了有醫療、清潔的功能，更重要的是「愛」，讓長輩感受沒被放棄，感受深深的愛。

賴清德上午在嘉義市參拜嘉邑城隍廟、九華山地藏庵後，參訪全台首創的長輩沐浴福祉教室、由中華聖母基金會創辦的聖愛家園，接著視察阿里山林業村活化利用規劃辦理情形。

賴清德參訪聖愛家園經營的失智日間照顧中心及沐浴福祉教室的設備，與長輩閒話家常，不時傳出「院長好」問候聲，賴清德感謝、稱讚並慰勉服務人員為社會的所作所為。

賴清德說，沐浴對長期臥床的病人來說，意義非常重要，沐浴車的服務讓許多可能幾個月或幾年沒洗澡的病人，達到的心理舒適不可言喻。

賴清德表示，透過輔具協助，讓臥病長者得到醫療、清潔的功能，更重要的是「愛」，臥病在床的長者或許因為家人在忙，但是經過沐浴服務，感受到沒被放棄，感受到深深的愛，讓病人產生力量。

賴清德舉例台南推動到府沐浴，他說，今天才知道台南市是向嘉義市取經，美善基金會是向中華聖母基金會學習的，都是天主教團體，出發點都是「愛」。

賴清德在城隍廟及地藏庵參拜時，也稱讚嘉義市政府推動長照2.0成績第一名，因為嘉義市在全台各縣市中，第一個每區都有日照中心，並與嘉義市的醫院合作，市民都可簡單、方便、免費身體健康檢查，且首創設立「智慧科技處」等，市政成績值得讚許。