兩個黨主席之戰 蔡英文直搗吳敦義故鄉南投輔選

身兼民進黨主席的總統蔡英文今天到南投替黨籍縣長參選人洪國浩造勢，由於國民黨主席吳敦義是南投人，蔡在今年選戰第一個下鄉輔選行程選擇南投，直搗最大在野黨主席的故鄉，外界視為向吳下馬威，儼然是「兩個黨主席之戰」。吳敦義今天說，沒什麼下馬威，國民黨不是沒在野經驗，早就在輔選，在野黨更要認真輔選。

2014年南投縣長選舉，國民黨候選人林明溱以5642票差距擊敗民進黨候選人李文忠；林明溱上月已獲國民黨提名將尋求連任。

民進黨人士表示，近兩年縣市長滿意度，現任南投縣長林明溱都是倒數，這也是民進黨翻轉南投的契機，南投長期由藍營執政，民進黨能否翻轉，具有指標性意義，黨內這次很團結，提名現任草屯鎮長洪國浩，挑戰現任縣長林明溱。希望有機會翻盤。

林明溱今天反嗆，「如果我做得不好，縣民早就翻盤了，不必等到民進黨喊『翻轉南投』！」他強調，縣長是否認真做，百姓看在眼裡，不是民進黨喊翻轉，民意就跟著翻盤。

年底地方首長選舉，藍綠磨刀霍霍，南投縣長一役民進黨秘書長洪耀福表示，洪國浩是很優質的候選人，民進黨推出這樣的人選，「無愧於南投縣民」。

熟悉南投政壇的民進黨人士坦言，南投基本盤是「藍略大於綠」，這樣的選民結構，除藍營長期執政握有行政資源優勢，民進黨的內部分裂也是重要原因。長期以來，民進黨有林宗男、蔡煌瑯兩股勢力，雙方僵持不下，結果就是國民黨漁翁得利。