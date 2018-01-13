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總統到...中興會堂維安嚴格如臨大敵

2018-01-13 10:43聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

蔡英文總統啟動輔選列車，首站上午9時到南投中興新村中興會堂，為綠營縣長參選人洪國浩造勢，中興會堂一早就進行嚴格的人車管制，有反年改團體到場抗議，並在週遭拉起陳抗布條。

蔡英文總統啟動輔選列車，首站上午9時到南投中興新村中興會堂，為綠營縣長參選人洪國...
蔡英文總統啟動輔選列車，首站上午9時到南投中興新村中興會堂，為綠營縣長參選人洪國浩造勢，反年改團體到場陳情抗議。記者黃仲裕／攝影
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蔡英文總統啟動輔選列車，首站上午9時到南投中興新村中興會堂，為綠營縣長參選人洪國...
蔡英文總統啟動輔選列車，首站上午9時到南投中興新村中興會堂，為綠營縣長參選人洪國浩造勢，上午中興會堂前進行嚴格的人車管制。記者黃仲裕／攝影
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陳抗列車蔡英文
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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