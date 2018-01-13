蔡總統輔選首站赴中興新村 順應民意縮小管制區

蔡英文總統今天到中興新村輔選造勢，警方昨天在會場周邊架起拒馬。 記者張家樂／攝影 分享 facebook

蔡英文總統輔選縣市長行程今天啟動，首站選定南投縣，為民進黨參選人洪國浩造勢，南投警方風聞多個團體要來陳抗，昨天公布大範圍管制，規模直追南投燈會，引起居民反彈，警方急轉彎，三個半小時後將管制區「縮減」至會堂周邊為核心區，其餘範圍彈性管制。

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蔡總統預計今天上午十一點抵達中興新村，中興警分局昨先公告，配合總統下鄉，中興新村中正路、環山路到光榮東路的範圍內，今天上午八點到下午六點實施人車管制，範圍長約二公里，寬約八百公尺。

消息一出，不僅居民進出不便，周休假日中彰地區許多到當地遊玩的家庭，也因無法靠近兒童公園和中興大操場，群起反彈，網路留言罵聲不絕。

為了總統維安，南投縣員警全部停休，還申請保四警力支援，因此也有人罵道，「警察也是人家的子女，為何要動員大批警察在寒天中，站在路口吹冷風。」

警政署看到網路罵聲不斷，下午三點半電話詢問南投縣警局「有需要搞這麼大嗎？」國民黨立委許淑華、民進黨縣議員陳昭煜也找警方溝通，希望維安管制不要影響人車交通。

中興警分局因此決定縮小管制範圍，下午四點半宣布，從原來的大範圍管制，改為只在中興會堂周邊畫設核心管制區，架拒馬，進出要鑑別身分；其餘原公布範圍，改為彈性管制區，會依交通流量管制人車，維持順暢，很受歡迎的中興新村兒童公園，今天仍然開放使用，光榮國小外也設有陳抗區。

警方私下表示，配合國安單位要求，才會大範圍管制，已縮小範圍；南投縣長林明溱說，希望蔡總統能制訂出符合民眾期待的政策，否則下鄉輔選卻變成遍地開花，對警力和民眾都不便。