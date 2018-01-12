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影／不滿勞基法修惡 時力、社民黨發起公投複決

2018-01-12 17:17聯合報 記者陳慧文╱即時報導

立法院10日三讀通過勞基法修正案，將「加班換補休」 法制化，並放寬加班時數，在野黨和勞團不滿聲浪不斷，時代力量和社民黨更不約而同發起公投，複決勞基法，要讓政府知道，不要以為立法院過關了，就過關了。時代力量表示，退回勞基法的公投希望能跟年底的地方選舉一起合併舉行。

國民黨立委蔣萬安：「既然問題產生了，我們一定要來解決，我會邀集各方勞工團體代表、專家學者將這個法案，再更為周延提一個版本。」

時代力量黨主席黃國昌：「新的公民投票法通過了以後，第一個階段是提案，目前按照新的公民投票法，我們只需要萬分之一的提案，所以是1800個人，這1800個人我們會號召，我們的黨員、時代力量之友，還有一般的民眾，大家共同來參與，這個網站在時代力量，我們的工作同仁都已經準備好了。」

時代力量黨團總召徐永明：「第一階段比較容易，可是第二階段26萬連署，就比較困難，我們希望在夏天的時候能夠把它完成，最起碼我們是希望，兩題勞權的題目，就是最低工資法跟勞基法的複決，能在今年年底的地方選舉的時候一起合併舉行。」

社會民主黨召集人范雲：「年底綁大選，18歲的公民都可以參與公民投票，我們希望在這個議題上，能夠讓執政者知道，他不要以為立法院過關了，就是過關了，我們還有一個反抗的機會。」

「加班換補休，國民黨提出的！」不滿行政院發言人徐國勇的說法，國民黨召開記者會要民...
「加班換補休，國民黨提出的！」不滿行政院發言人徐國勇的說法，國民黨召開記者會要民進黨敢做敢當，蔣萬安更說，將提出更周延的新版法案。記者林洧旭/攝影
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時代力量立法院投票
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