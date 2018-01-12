M503爭議美為台在ICAO發聲？美：與相關方溝通

2018-01-12 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



針對中國大陸日前片面啟用M503北上運行及相關銜接航路，台灣已通知國際民航組織（ICAO），傳美國等國也向ICAO表達關切；美國國務院次卿高德斯坦11日對此表示，當做出決定後，美國與所有相關方溝通。

國務院主管公共外交事務次卿高德斯坦（Steve Goldstein）11日主持國務院記者會時，記者詢問，國務院表達對中國大陸片面採取行動的關切，但美國是否與中方談過此問題？台灣方面呼籲兩岸協商，但中方未回應，美國是否鼓勵中方與台灣對話？

高德斯坦當下未有答案，僅說「晚點回覆你」。

另一名記者追問，美國是否就M503爭議與ICAO聯繫，畢竟此事攸關飛安，台灣政府希望其他國際友人與政府能協助傳達此訊息。

高德斯坦則回應，「對的。所以等做出決定後，美國與所有相關方溝通。」

國務院東亞局發言人亞當斯（Katina Adams）稍後透過電子郵件回覆，內容與日前回應相同，即美方關切北京未經與台灣當局協商，修改在台灣海峽使用的民航航線。

亞當斯表示，美國反對任何一方片面採取行動改變兩岸現狀；美方鼓勵北京與台北當局在尊嚴與尊重的基礎上，進行建設性對話。

亞當斯說，兩岸民航與安全相關問題，應該經由雙方對話決定。