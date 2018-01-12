親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸啟用M503航線
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

達美航空、ZARA將台灣列國家 陸網友痛罵：滾出中國！

回憶48年前刺殺蔣經國 鄭自才：不後悔，但心會滴血

M503爭議美為台在ICAO發聲？美：與相關方溝通

2018-01-12 10:29聯合報 記者張加╱即時報導

針對中國大陸日前片面啟用M503北上運行及相關銜接航路，台灣已通知國際民航組織（ICAO），傳美國等國也向ICAO表達關切；美國國務院次卿高德斯坦11日對此表示，當做出決定後，美國與所有相關方溝通。

國務院主管公共外交事務次卿高德斯坦（Steve Goldstein）11日主持國務院記者會時，記者詢問，國務院表達對中國大陸片面採取行動的關切，但美國是否與中方談過此問題？台灣方面呼籲兩岸協商，但中方未回應，美國是否鼓勵中方與台灣對話？

高德斯坦當下未有答案，僅說「晚點回覆你」。

另一名記者追問，美國是否就M503爭議與ICAO聯繫，畢竟此事攸關飛安，台灣政府希望其他國際友人與政府能協助傳達此訊息。

高德斯坦則回應，「對的。所以等做出決定後，美國與所有相關方溝通。」

國務院東亞局發言人亞當斯（Katina Adams）稍後透過電子郵件回覆，內容與日前回應相同，即美方關切北京未經與台灣當局協商，修改在台灣海峽使用的民航航線。

亞當斯表示，美國反對任何一方片面採取行動改變兩岸現狀；美方鼓勵北京與台北當局在尊嚴與尊重的基礎上，進行建設性對話。

亞當斯說，兩岸民航與安全相關問題，應該經由雙方對話決定。

ICAO總部設於加拿大蒙特婁，中華民國駐加拿大代表龔中誠11日投書「渥太華國會山莊時報」指出，希望加拿大官員敦促中方遵守國際民航組織規範，協助維護台海現狀與航空安全。

美國國務院主管公共外交事務次卿高德斯坦。華盛頓記者張加／攝影
美國國務院主管公共外交事務次卿高德斯坦。華盛頓記者張加／攝影
分享

國務院ICAOM503
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

航管員當接線生 李艷秋：政府還能不能再蠢一點？

2018-01-12 08:29

M503航線 羅馬第一大報刊台灣抗議中國

2018-01-12 08:12

啟用M503航線 荷媒指陸玩弄強權政治

2018-01-12 04:50

加國學者與媒體：呼籲重視台海現況

2018-01-11 14:43

駐加代表投書 指中國新航線威脅台海航安

2018-01-11 12:39

大陸不理怎麼辦 陸委會在網站設「M503及3W專區」

2018-01-11 11:06

熱門文章

中共海軍艦潛駛近釣魚台 日急召中共大使抗議

2018-01-11 15:46

男子剛訂婚就約小三滾床 正宮氣到「決定去墮胎」

2018-01-11 15:21

重慶著名火鍋店被爆料 鍋底用吃剩的潲水油

2018-01-11 12:39

航管員當接線生 李艷秋：政府還能不能再蠢一點？

2018-01-12 08:29

劉樂妍發表《愛國》 用腳投票給共產黨 台灣沒有飯吃

2018-01-11 17:34

達美航空、ZARA將台灣列國家 陸網友痛罵：滾出中國！

2018-01-12 10:54

陸委會：李明哲被關進湖南赤山島監獄

2018-01-11 17:29

女博士實名舉報性騷擾 北航教授遭撤職

2018-01-12 10:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top