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是否曾任「中間人」？ 檢調查新黨青年軍

2018-01-11 23:59聯合報 記者張宏業／台北報導

調查局偵辦周泓旭陸生共諜案，發現隨身碟有份未曝光的「中間人鼓勵計畫」。 圖／聯合...
調查局偵辦周泓旭陸生共諜案，發現隨身碟有份未曝光的「中間人鼓勵計畫」。 圖／聯合報系資料照片
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調查局偵辦周泓旭陸生共諜案，發現隨身碟有份未曝光的「中間人鼓勵計畫」，內容建議要特別與「重要朋友」交往，如能達成任務，每月有兩萬元獎金，每季另有五萬元「參訪費」，由於部分新黨青年軍曾提供軍官個資，是否曾擔任中間人，有無領取獎金，將是檢調偵辦重點。

此外，調查局還原新黨發言人王炳忠手機，發現周泓旭遭收押後，曾試圖仿效民進黨前黨工李明哲妻子李凈瑜赴陸模式，安排周泓旭家屬來台進行「國際救援」，營造政治受難者形象，並在手機寫下「旭家屬爭取來台」構想，內容為「大陸官方至少不要為難，可找海協會出面協助」。

周泓旭隨身碟有個項目名為「中間人鼓勵計畫」，如有「重要朋友」要發展，可單獨立項聯絡，若對象想在外縣市租房，「房租每月補助四萬元」，檔案中還有「外派幹部獎金制度」；檢調研判，周泓旭可能想把觸角延伸至全台各地，利用獎金鼓勵中間人拓展軍中人脈。

周泓旭另編列「每季五萬元」外縣市參訪預算，希望被接觸的「關鍵人士」，能常在各地舉辦論壇聚會，總計「中間人鼓勵計畫」年度預算四百五十萬元。

此外，二○一六年間，政大一名主任教官撕下校內「野火陣線」學生張貼的二二八海報，與學生爆發衝突，新黨青年軍林明正曾特地送上花籃向教官致敬，被稱為「政大教官送花事件」。

據調查，林明正因「政大教官送花事件」結識王姓現役軍官，並將個資交付周泓旭，辦案人員在檔案中找到相符資料，約談王時，王證稱，林曾用臉書問一些問題，專案小組要釐清林是否為「中間人」。

周泓旭教官新黨李明哲民進黨
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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