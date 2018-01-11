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監委提名公聽會 陳師孟成箭靶

2018-01-11 23:51聯合報 記者許家瑜劉宛琳／台北報導

立法院昨舉行監察委員人事同意權案公聽會，律師葉慶元（左二）指出，監委應該超出黨派...
立法院昨舉行監察委員人事同意權案公聽會，律師葉慶元（左二）指出，監委應該超出黨派獨立行使職權。 記者陳柏亨／攝影
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立法院臨時會昨天召開行使監察委員同意權案公聽會，多位與會者將矛頭指向被提名人陳師孟。律師葉慶元指出，陳師孟具有濃厚黨派色彩，應該辭去被提名的榮銜。也有學者說，陳師孟和田秋堇在自傳上提到，一些有問題的司法案件，未來可做處理，但監察權應有其職權，不應該干預司法；此外，蔡英文總統在政見說要廢監委，如今又補提名，也希望能給予解釋。

蔡總統提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、楊芳玲與蔡崇義十一人為監委。本周四、五舉辦公聽會，下周一將進行審查，下周二行使人事同意權。

民進黨內仍有廢監院聲浪，像立委李俊俋在臉書說，從聲請不當黨產條例釋憲的調查意見跟國民黨團提案「巧合雷同」、到糾正行政院勞基法修法不當，甚至跑去當國立大學校長的遴選委員，然後再辯駁「我心如秤」，印證監察院是個「雞肋到不行的機關」，甚至淪為政黨代言，「監院早早廢了吧」。

葉慶元表示，監委要超出黨派，獨立行使職權，但這次有多位被提名人具有濃厚黨派色彩，如陳師孟只要看到民進黨敗訴，就批評司法官是「黨國餘孽」；此外，楊芳玲僅擔任二年多的台北市法務局長，依照簡任文官資歷要有十年以上，顯然相關經驗不足。

國民黨立委吳志揚表示，候選人名單有一致性的意識形態，恐出現言論集中。尤其陳師孟發言難以讓人苟同，只要判決不如意或立場對立，便批判是恐龍法官；如果未來正式出任，法官難免對具政治色彩的案件感到顧忌，造成寒蟬效應。

陳師孟民進黨楊芳玲田秋堇恐龍法官
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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