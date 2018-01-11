政院稱加班換補休是國民黨提出 蔣萬安怒罵：滿口謊言

2018-01-11 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院日前三讀修正「勞動基準法」，「加碼」將加班費可依加班時數換成補休時數，引發抨擊。行政院發言人徐國勇今指該條文是由國民黨提出來，經朝野同意後通過。國民黨立委蔣萬安晚間重批，通過條文是民進黨團在他的版本之後提出的再修正動議，民進黨敢通過這樣傷害勞工的版本，就要敢做敢當，用任何抹黑造謠想轉移焦點，都無法掩飾民進黨踐踏、殘害勞工的惡行。

徐國勇表示，部分媒體報導「以後勞工永遠領不到加班費，因為雇主會要求換補休」，這是錯誤的結論，也是極盡扭曲、對修法產生的誤解。並強調第32條之1條文，是由國民黨先提出。

最早提出第32-1條文的蔣萬安指出，「加班換補休」法制化是勞工爭取多年的修法，早在上會期他就提案，重點包括落實給付加班費；例外經勞工同意得換補休，補休時數須依照加班費率加成計算；以及年度終了或契約終止，未休完時數須換回加班費發給勞工，以防堵漏洞，相關內容也獲勞團與學者專家支持。

蔣萬安質疑，本周朝野協商時，民進黨團與勞動部並未採納他的提案版本，突丟出將實質造成「為資方規避給付加班費」的修法版本，蔣也多次質疑，此修惡條文若通過，不僅勞工拿不到加班費、補休也將遙遙無期，「勞工朋友會恨死你們！」但勞動部長林美珠協商過程對此完全不發一語，三讀後才驚覺法條出問題，馬上出來開記者會，說會在施行細則規定年度內就結算補休時數發加班費給勞工。

蔣萬安表示，民進黨團通過的版本是依「實際加班時數」，而非「加班費乘數」計算補休時數；補休期限則交由勞雇雙方協議，雙方將可約定3年、5年補休期限，「甚至十年休完，都是合法的」，勞工權益將大受影響。

針對徐國勇的說法，蔣萬安也轟行政院為了卸責滿口謊言。昨天強行通過的是民進黨團的修惡版本，內容與國民黨團提出對勞工有利的版本是天差地遠。他難道不知道週二協商和表決民進黨團32條之1修惡版本時，國民黨、親民黨在場委員是全數反對？何來經「朝野同意」後通過？徐國勇沒有、也不敢說出的事實是：民進黨不願支持蔣萬安的版本是因為「資方不能接受」！

蔣萬安強調，民進黨敢通過自己所提傷害勞工的版本，就要敢做敢當，如此修惡版本不僅造成勞工過勞，更宣告蔡英文總統「週休二日」、「縮短工時」破功，民進黨跟蔡政府要負全部責任，用任何抹黑造謠想推卸責任，都無法掩飾民進黨踐踏、殘害勞工的惡行。