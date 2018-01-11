劉世芳退出初選 管碧玲：未來持續為高雄攜手奮鬥

2018-01-11 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨立委劉世芳宣布退出高雄市長黨內初選，有意參選的立委管碧玲表示，劉世芳為高雄的付出與奉獻，有目共睹，值得感謝。而她們都是受高雄栽培、為高雄打拼的同志，未來持續為高雄攜手奮鬥，這一切不會改變。

管碧玲說，參選與退選都需要很大的決心和勇氣，「我尊重世芳姐慎重的決定，世芳姐為高雄的付出與奉獻，有目共睹，值得感謝。我們都是受高雄栽培、為高雄打拼的同志，未來持續為高雄攜手奮鬥，這一切不會改變。」

管碧玲並表示，陳菊是她心目中永遠的「台灣菊」，也是高雄進步轉型的偉大力量；前行政院長謝長廷也是我心目中的台灣英雄，是高雄大翻轉的偉大奠基者。她承受黨過往的歷史，也承受著不輕易說出的苦，「我一如過往，就是承擔。」

管碧玲說，民進黨初選中的競爭和大選中的團結，是他們為台灣創造的民主價值，過去與未來，都深信不疑。因此，黨內初選是民主價值的實踐，也是為高雄選出最優秀的市長，最關鍵的過程，承先啟後，她責無旁貸，她會照既定的步調，爭取每一位市民的認同。