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人資長：加班換補休就地合法，恐讓勞工更弱勢

劉世芳宣布退出市長初選 支持者不捨

2018-01-11 16:41聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市長陳菊力挺的民進黨立委劉世芳今天下午宣布退出民進黨高雄市長初選。劉世芳特地開記者會表示，「因為支持我，陳菊市長飽受攻擊。令人痛心的是，連一本單純的回憶錄都被和初選扯在一起，無庸置疑的政績也被扭曲被懷疑。陳菊市長飽受委屈，我相信很多人和我一樣感到不捨。我更擔心，激化對立會讓市民對高雄的未來失去信心。」他特地與競選團隊向支持者表達深深歉意，現場有許多支持者落淚表達不捨，劉世芳也一一和他們握手擁抱，並表達歉意。

民進黨立委劉世芳今天下午宣布退出民進黨高雄市長初選，現場有許多支持者落淚表達不捨...
民進黨立委劉世芳今天下午宣布退出民進黨高雄市長初選，現場有許多支持者落淚表達不捨，劉世芳也一一和他們握手擁抱，並表達歉意。記者劉學聖／攝影
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民進黨立委劉世芳今天下午宣布退出民進黨高雄市長初選，現場有許多支持者落淚表達不捨，劉世芳也一一和他們握手擁抱，並表達歉意。記者劉學聖／攝影
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民進黨立委劉世芳今天下午宣布退出民進黨高雄市長初選，現場有許多支持者落淚表達不捨，劉世芳也一一和他們握手擁抱，並表達歉意。記者劉學聖／攝影
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民進黨立委劉世芳今天下午宣布退出民進黨高雄市長初選，現場有許多支持者落淚表達不捨，劉世芳也一一和他們握手擁抱，並表達歉意。記者劉學聖／攝影
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陳菊劉世芳民進黨
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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