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劉世芳告知陳菊不登記初選 陳菊：難過、深深不捨

2018-01-11 16:35聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，高雄市長陳菊表態支持的人選立委劉世芳，今天宣布退出黨內初選。陳菊說，「前幾天她來找我，說她決定不去登記初選。我尊重她的選擇，但是很難過，也深深地不捨。她的能力、她的才華、這些年來她為高雄所付出的一切，我都看在眼裡，疼在心底。」

陳菊今天表示，1年多前，劉世芳告訴她，她要參選高雄市長。「我為她高興，也為高雄慶幸得人。」但「前幾天她來找我，說她決定不去登記初選。」

陳菊說，她知道這是一個困難而且痛苦的決定，她尊重劉世芳的選擇，但是很難過，也深深地不捨。「她的能力、她的才華、這些年來她為高雄所付出的一切，我都看在眼裡，疼在心底。」

陳菊說，劉世芳和她一樣，很年輕就投入台灣民主運動。後來她在台北市及中央政府服務，劉世芳是她的好戰友；她擔任高雄市長時，劉世芳則是她推動改革的最佳幫手。

但陳菊說，也因為如此，劉世芳參選後的一切努力都被認為跟她有關，而「我的一言一行，甚至最近出版的一本關於我的新書，也都變成她的包袱。這真是始料未及」。陳菊說，她對劉世芳一直很抱歉，但劉世芳也對她抱歉，說因為自己參選，害她遭受攻擊，政績被扭曲被質疑，「真是無可奈何，相顧無言。」

不過，陳菊強調，「我必須再說一次，這12年來，市府團隊克服種種困難，以最有限的資源創造最大的績效，讓高雄從幾乎被遺忘的重工業城市，轉型成為希望之城，劉世芳功不可沒。」

陳菊說，她非常感謝這位好姐妹，也為這位好姐妹感到驕傲。她曾經希望劉世芳能夠延續市府團隊所共同擘劃的願景，延續她們執政的理念和價值，協助完成高雄的轉型，「因此我支持她參選，但最後還是要由市民來決定。這件事竟然被扭曲為是要指定接班人，對她很不公平，也讓我很無奈。」

「不過，人生無奈的事很多。」陳菊說，劉世芳既然決定顧全大局不登記初選，她也可以接受。她希望劉世芳不忘初衷，堅守她們從年輕到現在所致力追求的民主價值，「戰士沒有退出戰場的權利，但可以轉換戰場，繼續努力。」

這不只勉勵劉世芳，陳菊也以此自勉。她說，目前的台灣，面對外來的威脅，以及國內改革的困境，必須更努力，捍衛社會的核心價值，完成台灣轉型的最後一哩路，讓一生所追求的夢想成真，「因為心有所愛，不忍讓台灣傾敗。謝謝世芳、謝謝高雄，我們會奮勇向前。」

立委劉世芳今天宣布退出高雄市長黨內初選。陳菊說，尊重劉世芳的選擇，但是很難過，也...
立委劉世芳今天宣布退出高雄市長黨內初選。陳菊說，尊重劉世芳的選擇，但是很難過，也深深地不捨。記者劉學聖／攝影
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劉世芳陳菊民進黨
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